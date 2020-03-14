Омерзительный инцидент, произошедший на презентации «Национальной платформы примирения и единства» (где националисты напали на советника главы СНБО Сергея Сивохо), лишний раз показал - пытающиеся говорить о мире в Киеве абсолютно беспомощны

Националистическая истерия кажется нам отвратительной, но кому-то она очень греет карман и душу. Случившееся в Киеве не просто расправа, но специально срежиссированная картинка борющейся с изменой «патриотической Украины». И производство подобных пятиминуток ненависти будет продолжаться пока существует сам майданный режим, ибо «мир — это война».

Последние двести лет главный смысл проекта «Украина не Россия» в глазах иностранных спонсоров — вспороть подбрюшье нависавшей над Европой Российской империи. Экономические бонусы лишь приятное приложение к главной геополитической задаче. А для достижения стратегической цели мало просто оккупировать территорию, надо ещё и переформатировать её население. Мы стали свидетелями грандиозного по масштабам эксперимента по лишению огромного народа его идентичности, и даже не сомневайтесь, что в данный момент очень неглупые люди анализируют и обобщают полученный опыт — для его дальнейшего применения на практике в иных частях мира.

Одним из факторов архаизации национального сознания (а вместе с тем и приведения нации в сервисное состояние) является максимальная примитивизация образовательного процесса вкупе с неустанной пропагандистской обработкой. В будущем такой нации вполне хватит набора национальных мифов плюс ограниченное умение считать и писать — что и подразумевает система образования, в которой «проблемы гендера» ставятся выше точных наук. Как киевляне Магомету молились. Эпидемии, которые уже пережила Украина © РИА Новости, Александр Поляков | Перейти в фотобанк

Кроме того, вместе с уничтожением передовой высокотехнологичной промышленности падает спрос на интеллект, фундаментальную науку, высококвалифицированную рабочую силу. А тех, кто все-таки настойчиво подаёт признаки умственной жизни, на пустом поле легко находят и рекрутируют для учебы и работы за границей (или же в отечественных филиалах иностранных кампаний). В пример можно привести весьма грамотное сообщество отечественных программистов, работающих на иностранные заказы.

Системное оглупление и пропагандистская обработка масс осуществляется одновременно с уничтожением когда-то одной из самых развитых экономик мира, причём после событий 2014 года деградация приняла просто обвальный характер. Потому организаторам госпереворота и их иностранным кураторам особенно важно закрепить в памяти грядущих поколений «революцию гидности» как событие однозначно позитивное. Для фиксации полученных результатов, Соединенные Штаты выделяют киевскому режиму 35 миллионов долларов — на «развитие национальной идентичности украинцев», как это они изящно называют.

Недавно известный юрист Андрей Портнов, в качестве примера манипуляции сознания школьников, процитировал задание в учебнике «Украина и мир» для 11 класса (авторы Аркуша и Мудрый, 2018 год): «Вопрос. Опишите события в Украине на рубеже 2013-2014 гг. Подумайте, почему их называют Революцией Достоинства? Что позволило историку и общественному деятелю Владимиру Вятровичу утверждать "в целом Майдан антисоветское восстание. Власти хотели нас вернуть в советское прошлое со всеми теми страшными судами, произволом, похищением людей, цензурой". Люди против этого восстали?»

В одном школьном задании столько лжи и манипуляций, что хватит на отдельную статью-опровержение. Особенно умиляет ссылка на Вятровича, пугающего школьников советским прошлым в стране, где давно лютует националистическая цензура, регулярно арестовывают инакомыслящих, а запуганные радикалами суды выносят заведомо неправомерные приговоры. Цель манипуляции очевидна: навязать положительный образ сторонников Майдана — и отрицательный его идейных противников.

Верный наследник дела Вятровича, назначенный директором УИНПа господин Дробович настаивает: «Для многих людей красные пятиконечные звёзды были нормой, которая была частью жизни, и они были частью страны, которая довольно успешно лгала. И это то, чем тоже надо заниматься в рамках декоммунизации. И, более того, мне кажется, что это, вообще, — самое главное. Самое большое достижение предыдущей команды — это пакет законов по декоммунизации. Это очень опасная вещь для России, потому что, если у нас получится декоммунизация, это будет такой пример для России…» Западная Украина с 9 по 13 марта: карантин, попытки заработать на эпидемии и почти засыпанный Збруч © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Ещё одна подмена понятий: стреляем в коммунизм, чтобы попасть в Россию. При этом декоммунизатор Дробович бандеризацию Украины охотно поддерживает и защищает: «Какие директивы ни принимай, на Западной Украине всё равно будут чтить Бандеру. Потому что это стало частью этноса общества, часть памяти, которая намертво сплелась с идентичностью». То есть право на ультранационализм народ имеет, а на идеи социальной справедливости — нет. Осталось лишь взрастить в этом убеждении молодое поколение, поскольку втюхивать небылицы старшему поколению несколько сложнее. Как саркастично заметил известный блогер и нардеп Макс Бужанский: «Пенсионеры, которые роются в мусорных баках в поисках еды, плохо воспринимают рассказы о том, как чудовищно им жилось в 1985-м. Что-то подозревают».

Планомерная дискредитация прошлого через «декоммунизацию» и «деколонизацию» имеет конечной целью окончательную «дерусификацию» Украины. А заодно, и ее полную деиндустриализацию — как наследия «дискредитировавшего» себя социализма.

Неуклонно сужая свою налоговую базу, из последних сил влача бюджет за счёт переводов гастарбайтеров и внешних займов, Украинское государство одновременно теряет и свой социальный характер. В условиях хронической нехватки средств под нож идет образование, наука, медицина. Они подменяются наркозом националистической пропаганды, призванным компенсировать утрату жизненно необходимых благ. Байки о грядущих гиперлупах в самой нищей стране континента можно оставить для кучки фанатов Евромайдана — если они ничего не поняли до сих пор, то не поймут и впредь. А для себя мы должны понимать, что Украина — как великая промышленная держава — умерла.

Взамен предлагают концепцию «аграрной сверхдержавы» и этим маскируют заказ нынешних хозяев Украины на распродажу её природных богатств. Под гвалт СМИ и аккомпанемент политических скандалов, у украинцев забирают их землю: чтобы убивать её рапсом и подсолнечником (или напротив — выводить из сельхозоборота и не создавать помех европейскому фермерству). Так было в Румынии, Болгарии, странах Прибалтики. Так чем же Украина лучше?

Вопрос передачи земли корпорациям — суть пролонгированное убийство украинского крестьянства, поскольку в новых экономических реалиях нынешнее количество рабочих рук на селе просто не понадобится. В интересах огромных латифундий крестьянство обращается в набор мобильных наемных работников и постепенно исчезает как особый класс общества, в том числе, и носитель национальной идентичности, за которую якобы так ратуют «патриоты».

Безработное село ещё более широким потоком устремится в города, уничтожая остатки городской культуры, добивая правила городского общежития. Верховодить будет не правовое государство (на него и сейчас уже никто не обращает внимания), а силовые структуры — вроде различных ЧВК, нацбатов, все более автономизирующихся МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и удельных феодальных дружин.

К сожалению, после прошедших в прошлом году выборов самоубийственный курс Украины остаётся неизменным, что даёт основание считать её грядущей территорией хаоса — со всеми неприятными для соседей последствиями: распространением нищеты и эпидемий, засильем террористических и уголовных группировок. Запад хочет приравнять СССР и Гитлера, чтобы выгнать Россию из Совбеза ООН – правозащитник © РИА Новости, Поляков Александр | Перейти в фотобанк

С самой дохлой на континенте экономикой, мизерными доходами населения и повсеместно царящей анархией Украина возвращается в состояние Дикого Поля, где можно заниматься издевательством над детьми (как затравили юного певца Максима Ткачука) или безнаказанно избивать представителей власти (иллюстрация — нападение на Сергея Сивоху). Недавний приём эвакуированных из Китая соотечественников продемонстрировал всему миру мрак, в который опустилась когда-то образованная страна. Причём галичане (по словам Порошенко, «основа украинской государственности») молились за то, чтобы не принять самолёт с эвакуированными, а «недокоммунизированные» и «русифицированные» харьковчане обеспечили посадку и достойно встретили своих сограждан.

Это лишний раз подчеркивает основы истинной цивилизации, а также где и по какой причине она на Украине ещё сохранились.