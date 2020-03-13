На фоне обрушения гривны не без удовольствия перечитываю недавние комментарии украинских «экспертов» вроде Мирослава Гая: «Нефть рухнула до 32 долларов за баррель... Это мощный удар по экономике РФ. Настоящий подарок на день рождения Кобзаря». Спустя несколько дней подарок действительно был вручён – Украине

Для украинских экспертов все объективные процессы в мировой экономике оказываются неожиданностью, мало зависящей от знания мовы или ареала распространения вышиванок. Украина не является исключением из экономических процессов; более того, её ослабленный Майданом организм ещё более восприимчив к кризису, в который неуклонно погружается планета. Пандемия коронавируса, падение цен на нефть, резкое сокращение коммуникации между странами и прочие факторы бьют и по игрокам значительно более сильным, нежели Украина, лишая её поддержки извне, оставляя один на один с огромными проблемами.

Уже сейчас на Украине огромный дефицит бюджета. Только по таможенному ведомству за январь-февраль недополучено 17 миллиардов гривен (40,7 млрд вместо 57,9 млрд), и взять эти деньги в сложившейся ситуации неоткуда. Возможная помощь от МВФ обусловлена множеством условий, в частности продажей земли. Сама по себе идея распродажи украинской земли крайне сомнительна, а уж в разгар экономического кризиса продаваться она будет по цене ещё меньшей, нежели предполагается. Известный политолог Михаил Погребинский точно подметил, что господин Зеленский имеет все шансы войти в историю «как инородец, который распродал украинскую землю». Вирусно-нефтяной кризис. Потери и выгоды Украины © AP, Vincent Yu | AP, Vincent Yu | Перейти в фотобанк

Ресурсов для внутреннего выздоровления нет. По причине надвигающегося кризиса из страны уходят даже финансовые спекулянты, которые выводят деньги из украинских ОВГЗ, раскачивая и без того хлипкую финансовую пирамиду. Масштабы разворовывания казны поражают, война висит на государстве неподъёмными веригами, сырьевая структура украинского экспорта страдает от падения спроса, а высокотехнологичная промышленность усилиями так называемых «патриотов» успешно уничтожена.

О нормальных отношениях с Россией говорить не приходится, с Китаем они тоже испорчены — как фанатичным антикоммунизмом, так и разворованным китайским кредитом и сорванной в угоду американцам сделкой по «Мотор-Сич». Ближайшие союзники — так называемые «адвокаты Украины в Европе» — тоже переживают не лучшие времена. В частности, самая состоятельная из республик Балтии, Эстония, устами своего министра финансов Мартина Хельме официально объявила о начале экономического кризиса. А Польша внезапно, но очень настойчиво начала подавать позитивные сигналы России и говорить о возможности нормализации взаимоотношений (см. интервью руководителя МИД Польши Яцека Чапутовича российскому РБК).

Вряд ли поляки внезапно одумались, польский гонор менее всего поддаётся лечению. Но во времена мирового кризиса вопрос налаживания связей со старым-новым торговым партнером есть вопрос выживания, поскольку польское «экономическое чудо» целиком зависит от огромных дотаций ЕС, а здесь тоже возникли вопросы. Это разноплемённое образование финансируется за счёт десяти государств-доноров, из числа которых выбыла Великобритания, а сейчас на грани краха оказался четвёртый по величине донор бюджета ЕС — Италия.

Более 12% ВВП Италии и 8% Франции — это туризм и сопутствующая ему сфера услуг, которые в результате пандемии коронавируса терпят жесточайшие убытки. В такие минуты лидеры менее всего склонны заниматься благотворительностью в пользу паразитирующих партнёров по ЕС, не говоря уже о вздорной, настаивающей на продолжении экономических санкций Украине. Да прибавьте к этому волнующееся у границ Европы многотысячное море подстрекаемых Турцией мигрантов, создающих дополнительный фактор напряжённости.

Что касательно США, то здесь ситуация еще более запутанная. Судьбы лидеров украинского политического класса напрямую зависят от исхода президентской кампании в США, где, судя по всему, «украинский кейс» будет играть весьма важную роль. Однако стремление господина Зеленского не ввязываться в расследование «дела Байдена» уже сегодня лишает его поддержки Белого дома, а возможная попытка поколебать позиции клиентелы Демократической партии усугубит его шаткое положение внутри Украины. В Киеве разномастная оппозиция менее всего желает нормализации внутриполитической ситуации — ультранационалисты мечтают о свержении Зеленского, а популярность президента среди голосовавших за него избирателей падает по причине неисполнения им предвыборных обещаний. Нефтяной шок. Ждет ли Украину дефолт? © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

И возвращаясь к взрыву ликования на Украине, вызванного падением мировых цен на нефть. Представление о стратегических шагах российского руководства как о действиях эмоциональных и непросчитанных выдаёт умственную отсталость украинских пропагандистов, мечтающих то въехать в Москву на белом «Абрамсе», то покончить с ней с помощью атомной бомбы. Но лучше всех смеётся тот, кто смеётся последним.

Хотя Россия над Украиной и не смеётся — все-таки братская страна. Перефразируя старый анекдот, Россия стоит на краю пропасти и смотрит, что там делает Украина.