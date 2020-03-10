Поприветствовать надвигающийся мировой кризис в своей неподражаемой манере решил советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк. «Респект проукраинским силам Саудовской Аравии! Удар нефтью по российской империи приближает её распад!» – провозгласил буревестник «революции достоинства» на своей странице в "Фейсбук"

В том же восторженном духе высказалось ещё множество украинских националистов, однако вызывают изумление не они, а разделяющие этот странный восторг представители российского «гражданского общества». И дело даже не в том, что шаги по сознательному введению нефтерынка в режим турбулентности заранее просчитываются, и менее всего речь идёт об импровизации со ставками в миллиарды долларов. Синхронизация «гибельных восторгов» с майданщиками является очередным примером совпадения взглядов с теми, с кем, перед тем как слиться в общей эмоциональной волне, порядочному человеку нужно бы трижды подумать.

Ещё свеж в памяти скандал вокруг возвращения из Уханя группы эвакуированных граждан Украины, который мировые СМИ, социальные сети и многочисленные комментаторы единодушно посчитали проявлением дикости и Средневековья. Но, как всегда, в России обнаружилась категория граждан, которые и в такой ситуации продолжила искать оправдание киевскому режиму. Игрунов: Солженицын помог меня вытащить из психушки, я его уважаю, но не люблю © РИА Новости, А. Натрускин | Перейти в фотобанк

Так, на странице известного правозащитника, уважаемого Вячеслава Игрунова в комментариях зашла речь о моей статье «Трудно оставаться человеком», как раз посвящённой событиям вокруг эвакуации украинцев из Уханя. «Вячеслав, ты же демократ ещё с 80-х (помню тебя по "Перестройке-88", РНФ). Да и "Яблоко" потом, — пишет некий свободомыслящий либерал. — Зачем гнать волну державника ЭТОЙ России против Украины!? Ведь наша Россия — это канувшая в лета (с помощью Московии) западническая Россия (Псковско-Новгородская Россия, с Магдебургским правом и другими демократическими институтами). И с той Россией более или менее созвучен антидержавнический, антипатерналистский менталитет украинцев». Ещё раз: дикарское уничтожение своих соотечественников — это пример присущего украинцам «антидержавнивеского менталитета».

Либеральная интеллигенция России и русскоязычной диаспоры в значительной своей части симпатизирует прозападной риторике Киева, видит в госперевороте 2014 года некий пример для подражания и, вполне возможно, искренне считает установившийся в Киеве режим «демократическим». Они ссылаются на сменяемость (порою насильственную) украинских правительств, право олигархической прессы на критику власти, беспрепятственную работу западных НКО и т.д. Стандартного российского «либерала» абсолютно не волнует, что происходит за подсвеченной рекламной витриной.

Он отказывается верить сведениям о политзаключённых и пытках в украинских тюрьмах — многочисленные свидетели отсекаются либеральным сознанием как несимпатичные ему сторонники антимайдана. Обманчив и плюрализм украинских СМИ — их законодательно ограничивают в выборе языка издания, принуждают использовать «декоммунизированную», «деколонизированную», «дерусифицированную» терминологию, журналисты постоянно подвергаются физическому насилию, а расследования убийств Олеся Бузины и Павла Шеремета, мягко выражаясь, далеки от завершения. Параллельно продолжается преследование многих оппозиционных журналистов, в частности, Владимира Скачко и Василия Муравицкого.

Западные НКО на Украине действительно работают, но работают они не на украинский народ. Число профессиональных грантоедов уже в 2013 году составляло порядка 25 тысяч человек (без домочадцев), а сейчас увеличилось за счёт волонтёрского движения в поддержку армии, находящихся на содержании СБУ, МВД и олигархов, ультранационалистических структур, многочисленных «евроинтеграторов». Их основная задача — создание на Украине никак не связанного с экономическим благополучием собственного государства «гражданского общества», их личное благосостояние зависит от иностранных посольств, фондов, а также благосклонности тех или иных олигархов.

Позволю предположить, что истинной целью неустанной пропаганды «украинского опыта» российскими «либералами» является не забота о народе, но банальное желание захватить власть, не исключая и украинского сценария майданизации страны. Если они одобряют «революцию достоинства», значит, считают её вполне приемлемой. А то, что она привела Украину к дичайшим экономическим последствиям, их не интересует: захватывающая власть прослойка практически всегда остаётся в эгоистическом выигрыше. На что и рассчитывает «либеральная» общественность и стоящие за ней политические игроки внутри и вне государства.

Идеал представляется им в западном мироустройстве или, как процитировано выше, в некой иной, «прозападной» Руси. Однако в XXI веке проталкивать идею средневековой «боярской республики» за эталон какой-то не существующей России (видимо, с ликвидацией имеющейся) это глупость или измена. Я не верю в наивность лидеров этой тусовки. Они четко осознают свои цели и откровенно используют избыточную мягкость власти во вред государству.

Вот, например, адвокат Илья Новиков, который защищал одного из московских «онижедетей» Егора Жукова, во всеуслышание говорит о необходимости применения насилия в борьбе за власть: «Я верю в эффективность насилия. И знаю, что для того, чтобы одни могли мирно протестовать 198 способами Джина Шарпа, и не оказываться после каждого протеста в каталажке с переломанными ребрами, где-то недалеко от них хорошо бы быть некоторому числу других, кто готов стрелять и сам лезть под выстрелы… [то есть подразумевается желательность наличия «спайперов майдана»]. Тот рубль, который я получу за защиту Егора, я передам на поддержку ЗСУ». ЗСУ — это Збройные, то есть вооружённые, силы Украины, уже шестой год убивающие русских людей на Донбассе, в том числе и детей. «Сепар в сметане». Как «людоеды» борются за души жителей Донбасса © Facebook, Сєпар в сметані | Перейти в фотобанк

Подобное положение дел продолжается уже несколько десятилетий. Вспомним «Письмо 42» либеральных интеллектуалов, которые в 1993 году требовали уничтожить, раздавить тогдашнюю оппозицию: «Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли ее продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?» Обращение в стиле «расстрелять взбесившихся собак» подписали цвет и гордость тогдашней перестроечной интеллигенции. И неужели вы думаете, что они поменяли своё мировоззрение?

Если они поддерживали уничтожение породившей их и ненавистной им советской идентичности тогда, то совершенно закономерно поддерживают и сегодня аналогичный процесс на Украине. Говорить с Лией Ахеджаковой о слезинке донецкого ребёнка — всё равно что взывать к гуманизму Ады Роговцевой — обласканной советской властью актрисы, которая ныне верно прислуживает неонацистам.

Надо понимать чрезвычайно важную для сохранения государства деталь поведения фальшивых «демократов» — ни одному их обещанию верить нельзя. Возможно, самый главный преподанный нам Украиной урок состоит в том, что демократии «для чужих» у них в принципе не существует. Групповое фото бывшего мэра Екатеринбурга и видного «либерала» Евгения Ройзмана с убийцей российских миротворцев в Южной Осетии Михаилом Саакашвили, куратором преследующего инакомыслящих сайта «Миротворец» Антоном Геращенко и прочими знаковыми майданщиками должно говорить наблюдателям куда больше, нежели тонна правильных слов о демократии.

Украинское общество в своё время наслушалось сладкозвучных обещаний, и результаты грандиозного обмана оказались плачевны. Потому мы и говорим об опасности заигрывания с демагогами как на уровне государства, так и широких слоев по-настоящему патриотической общественности. Разумеется, если в ваши планы не входит внезапно проснуться в боярской республике эпохи дикого Средневековья. А там и камни в окна автобусов с детьми, и отказывающие в помощи больным врачи, и молебны против приземления самолётов быстро становятся реальностью. Доказано Украиной.