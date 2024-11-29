https://ukraina.ru/20241129/1059311431.html
"Парализует боевые планы в решающий момент войны": в США ужаснулись масштабам украинского дезертирства
"Парализует боевые планы в решающий момент войны": в США ужаснулись масштабам украинского дезертирства - 29.11.2024 Украина.ру
"Парализует боевые планы в решающий момент войны": в США ужаснулись масштабам украинского дезертирства
Число дезертиров в украинской армии продолжает быстро расти и на данный момент число сбежавших военных оценивается в 200 тысячам человек. Такую информацию опубликовало американское агентство Associated Press со ссылкой на одного из депутатов Верховной Рады
2024-11-29T14:31
2024-11-29T14:31
2024-11-29T14:31
украина
сша
россия
вооруженные силы украины
верховная рада
украина.ру
дезертирство
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Издание отмечает, что массовое дезертирство в ВСУ "парализует боевые планы" Украины в "решающий момент войны" и ставит ее в невыгодное положение накануне возможных мирных переговоров.Также в статье уточняется, что, скорее всего, реальное количество дезертиров в ВСУ может быть куда больше, чем 200 тысяч человек.Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о "сумасшедшем" количестве военнослужащих ВСУ, самовольно покинувших часть из-за отсутствия мотивации и непонимания, как долго им придется воевать.Бывший депутат украинского парламента, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко уточнил тогда, что самовольно покинуть украинские части могли более 100 тысяч человек."Если так посчитать, то это около... 20-ти бригад", - сказал он.Причину Луценко назвал ту же: украинское командование не дает права своим военным на демобилизацию.Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за самовольное оставление части - до 10 лет лишения свободы. Однако недавно Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому за первую самоволку "условно" прощают, если нарушитель готов вернуться в окопы.По последним данным Минобороны РФ число погибших украинских военных уже перевалило за 900 тысяч. Подробнее об этом - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО.
https://ukraina.ru/20241010/1058001330.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, сша, россия, вооруженные силы украины, верховная рада, украина.ру, дезертирство
Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Украина.ру, дезертирство
"Парализует боевые планы в решающий момент войны": в США ужаснулись масштабам украинского дезертирства
Число дезертиров в украинской армии продолжает быстро расти и на данный момент число сбежавших военных оценивается в 200 тысячам человек. Такую информацию опубликовало американское агентство Associated Press со ссылкой на одного из депутатов Верховной Рады
Издание отмечает, что массовое дезертирство в ВСУ "парализует боевые планы" Украины в "решающий момент войны" и ставит ее в невыгодное положение накануне возможных мирных переговоров.
Также в статье уточняется, что, скорее всего, реальное количество дезертиров в ВСУ может быть куда больше, чем 200 тысяч человек.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о "сумасшедшем" количестве военнослужащих ВСУ, самовольно покинувших часть из-за отсутствия мотивации и непонимания, как долго им придется воевать.
Бывший депутат украинского парламента, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко уточнил тогда, что самовольно покинуть украинские части могли более 100 тысяч человек.
"Если так посчитать, то это около... 20-ти бригад", - сказал он.
Причину Луценко назвал ту же: украинское командование не дает права своим военным на демобилизацию.
Уголовный кодекс Украины
предусматривает наказание за самовольное оставление части - до 10 лет лишения свободы. Однако недавно Владимир Зеленский
подписал закон, согласно которому за первую самоволку "условно" прощают, если нарушитель готов вернуться в окопы.
По последним данным Минобороны РФ число погибших украинских военных уже перевалило за 900 тысяч. Подробнее об этом - в материале автора издания Украина.ру
Павла Котова Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО
.