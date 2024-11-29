"Парализует боевые планы в решающий момент войны": в США ужаснулись масштабам украинского дезертирства - 29.11.2024 Украина.ру
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"Парализует боевые планы в решающий момент войны": в США ужаснулись масштабам украинского дезертирства
"Парализует боевые планы в решающий момент войны": в США ужаснулись масштабам украинского дезертирства - 29.11.2024 Украина.ру
"Парализует боевые планы в решающий момент войны": в США ужаснулись масштабам украинского дезертирства
Число дезертиров в украинской армии продолжает быстро расти и на данный момент число сбежавших военных оценивается в 200 тысячам человек. Такую информацию опубликовало американское агентство Associated Press со ссылкой на одного из депутатов Верховной Рады
2024-11-29T14:31
2024-11-29T14:31
украина
сша
россия
вооруженные силы украины
верховная рада
украина.ру
дезертирство
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Издание отмечает, что массовое дезертирство в ВСУ "парализует боевые планы" Украины в "решающий момент войны" и ставит ее в невыгодное положение накануне возможных мирных переговоров.Также в статье уточняется, что, скорее всего, реальное количество дезертиров в ВСУ может быть куда больше, чем 200 тысяч человек.Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о "сумасшедшем" количестве военнослужащих ВСУ, самовольно покинувших часть из-за отсутствия мотивации и непонимания, как долго им придется воевать.Бывший депутат украинского парламента, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко уточнил тогда, что самовольно покинуть украинские части могли более 100 тысяч человек."Если так посчитать, то это около... 20-ти бригад", - сказал он.Причину Луценко назвал ту же: украинское командование не дает права своим военным на демобилизацию.Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за самовольное оставление части - до 10 лет лишения свободы. Однако недавно Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому за первую самоволку "условно" прощают, если нарушитель готов вернуться в окопы.По последним данным Минобороны РФ число погибших украинских военных уже перевалило за 900 тысяч. Подробнее об этом - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО.
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украина, сша, россия, вооруженные силы украины, верховная рада, украина.ру, дезертирство
Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Украина.ру, дезертирство

"Парализует боевые планы в решающий момент войны": в США ужаснулись масштабам украинского дезертирства

14:31 29.11.2024
 
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Число дезертиров в украинской армии продолжает быстро расти и на данный момент число сбежавших военных оценивается в 200 тысячам человек. Такую информацию опубликовало американское агентство Associated Press со ссылкой на одного из депутатов Верховной Рады
Издание отмечает, что массовое дезертирство в ВСУ "парализует боевые планы" Украины в "решающий момент войны" и ставит ее в невыгодное положение накануне возможных мирных переговоров.
Также в статье уточняется, что, скорее всего, реальное количество дезертиров в ВСУ может быть куда больше, чем 200 тысяч человек.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о "сумасшедшем" количестве военнослужащих ВСУ, самовольно покинувших часть из-за отсутствия мотивации и непонимания, как долго им придется воевать.
Бывший депутат украинского парламента, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко уточнил тогда, что самовольно покинуть украинские части могли более 100 тысяч человек.
"Если так посчитать, то это около... 20-ти бригад", - сказал он.
Причину Луценко назвал ту же: украинское командование не дает права своим военным на демобилизацию.
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Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за самовольное оставление части - до 10 лет лишения свободы. Однако недавно Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому за первую самоволку "условно" прощают, если нарушитель готов вернуться в окопы.
По последним данным Минобороны РФ число погибших украинских военных уже перевалило за 900 тысяч. Подробнее об этом - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО.
 
УкраинаСШАРоссияВооруженные силы УкраиныВерховная РадаУкраина.рудезертирство
 
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Заголовок открываемого материала
14:31"Парализует боевые планы в решающий момент войны": в США ужаснулись масштабам украинского дезертирства
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