В пятницу, 7 февраля, украинские депутаты, пару дней подряд бодро и весело отвергавшие поправки оппозиции в закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения, внезапно решили взять паузу до апреля. На первый взгляд их действия лишены всякой логики. Но только на первый

Действительно, фракция «Слуг народа», усердно продвигавшая законопроект, уже всё равно успела собрать весь возможный негатив, и перенос решения ей ничем не поможет. Внесение оппозицией 4000 поправок неопровержимо свидетельствовало, что в зале достаточно голосов для принятия закона. Тысячами вносятся поправки исключительно для того, чтобы задержать процесс, который ты не в силах остановить. Как показывает опыт украинского парламента, большинство в состоянии отклонять (не нарушая регламента) от 300 до 700 поправок в день. У малоопытных слуг народа поначалу получалось отрабатывать по 200 с лишним поправок, но в дальнейшем темп бы ускорился. За две недели реально было завершить процедуру принятия закона во втором чтении. Откладывая же его принятие до апреля, они дают оппозиции время и возможность собрать голоса против. Более того, «Слуги народа» уже не исключают переработку законопроекта. «Законодательная ночь», которой не было. Как парламент Украины принимал, но не принял закон о земле © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Что же случилось? Ведь до сих пор киевские власти объясняли спешку с законом о земле тем, что того требует МВФ. Фонд отказывался выделять Украине уже согласованные 5,5 миллиарда долларов, до тех пор, пока Киев не примет закон в нужной МВФ редакции.

Пятого февраля в Вашингтоне сенат США оправдал президента Дональда Трампа по всем пунктам импичмента. В связи с разницей во времени, в Киеве это стало известно шестого февраля. Ещё почти сутки понадобились, чтобы осмыслить происходящее и принять решение.

Конечно, формально Трамп не имеет к украинской земле никакого отношения. Зато украинские власти имеют непосредственное отношение к импичменту Трампа. Несмотря на все попытки его адвоката Рудольфа Джулиани добиться от Владимира Зеленского расследования дела «Бурисмы», которое утопило бы демократов со всеми их расследованиями, а также однозначного заявления украинского президента, что никто на него не давил и никакую военную помощь не морозил, украинские «мудрецы» из президентской команды предпочли хранить нейтралитет. Вот только этот нейтралитет был однозначно в пользу врагов Трампа. Они его обвиняли, а Киев (которого это непосредственно касалось) обвинения не опровергал.

При этом одним из главных противников Трампа в США и одним из главных игроков на Украине являлся (пока ещё и является) незабвенный Джордж Сорос — миллиардер, разоривший не одну страну и собиравшийся заработать какие-то «крохи» на украинской земле. Сорос играл вместе с демократами, у которых традиционно сильные позиции на Украине, так как именно их структуры контролировали и реализовывали большую часть грантовых программ, на которых вырастили нынешних украинских управленцев. Редакция закона, на которой настаивал МВФ, отражала интересы Сороса.

Но на Украине хватало своих олигархов, мечтавших поживиться на продаже земли. Они желали на первом этапе ограничить иностранцев (а значит, Сороса) в праве покупать украинские земли. Они хотели бы вначале получить года три-четыре моратория на участие иностранцев в этом увлекательном процессе, задёшево скупить земли самим, а уже затем перепродать их «зарубежным партнёрам», но намного дороже. Лидером этой группировки был Игорь Коломойский. Чем дольше закон о земле не будет принят, тем ниже опустится рейтинг Зеленского - Молчанов © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Коломойский с Соросом вели борьбу с переменным успехом. Но в последние пару месяцев стал просматриваться относительный перевес Сороса. Коломойскому не удалось сбить просоросовское правительство. А утешительный приз в виде замены нескольких министров не дал ему контроля над Кабмином. СБУ устроило на канале Коломойского «1+1» демонстративный обыск по делу о прослушке кабинета премьера. Главное же, ускоренными темпами (несмотря на организованные украинским олигархатом протесты) готовился к принятию земельный закон в соросовской редакции.

Контроль над президентом не помогал Коломойскому. Зеленскому объяснили, что если МВФ не даст денег уже сейчас, то к концу весны благодарный народ может просто снести всю власть. И хуже всех придётся именно ему — Зеленскому. А без нужного МВФ закона о земле он денег не даст.

Казалось, что Коломойский и украинский олигархат проигрывают борьбу международному бизнесу бесповоротно. Если они не получат доступ к земельным деньгам, то их окончательное подчинение и ограбление глобалистским олигархатом (тем же Соросом) станет вопросом времени, а не принципа (причём ближайшего времени). Но затяжка времени (в том числе и при помощи четырёх тысяч поправок) сыграла свою роль. В США Трамп победил демократов. Ему не просто не грозит больше импичмент. Он уже фаворит ближайших выборов. Республиканцы, как никогда, едины, демократы, как никогда, разобщены. И Трамп наконец получил возможность отомстить всем, кто более трёх лет пил из него кровь. Чем с удовольствием и занялся.

Поскольку стоявший на повестке дня законопроект отражал интересы Сороса и демократов, а Трамп явно собирается нивелировать их влияние (некоторым и вовсе тюрьма грозит), у украинской власти в целом и всего боящегося президента Зеленского в частности возник логичный вопрос: а стоит ли эти политическим трупам подыгрывать? А вдруг Трампу будет вообще не интересна украинская земля? А может, он прикажет МВФ так просто дать денег киевской власти, если она вовремя предаст Сороса и демократов?

Конечно, у Коломойского тоже отношения с США не лучшие — против него там куча уголовных дел. Но ведь дела заводили ещё демократы. А вдруг Трамп теперь сменит гнев на милость. Деньги-то эмвээфовские нужны, но можно же и закон принять, и денег не получить, если обидчивый Трамп решит, что в Киеве всё ещё поддерживают его врагов. В конце концов в МВФ голосуют не демократы, а правительство США. Сегодня это — Трамп.

Озвученное в Киеве решение весьма традиционно для Украины. Отложить принятие закона максимум до апреля. Это крайний срок, когда нужны деньги МВФ. За это время разобраться, какую позицию в этом вопросе, да и вообще по Украине, занимает Трамп? Будет ли он прямо сейчас разбираться со своими украинскими врагами, или у него и в США полно забот и украинскую мелочёвку он отложит на потом — займётся ей после президентских выборов? Когда же позиция президента США станет понятна, тогда и решать на чьей стороне играть. Если с землёй всё станет ясно раньше (например, в конце февраля или в марте), то и закон можно принять раньше.

Конечно, на первый взгляд может показаться, что опасения Киева абсурдны. Будет ли Трамп уничтожать Сороса или не будет, зачем ему выступать против интересов американских же агрохолдингов, широко представленных на Украине? Но дело в том, что эти агрохолдинги пришли на Украину при поддержке демократов и регулярно оказывали им ответную поддержку, в том числе финансовую. Трамп вполне может ударить по источникам финансирования своих врагов. С другой стороны, американские «аграрии» могут вовремя перебежать на сторону победителя, получить прощение и поддержку. И тогда требования МВФ сохранят актуальность.

В общем, история с многострадальным законом о земле убедительно демонстрирует, что украинская власть полностью отказалась от суверенитета не только в стратегических вопросах (продавать или не продавать землю), но и в вопросах тактических (каким образом и по каким правилам её продавать). Они боятся даже заикнуться перед Западом о своих правах, даже намекнуть на наличие собственного взгляда и собственных интересов. Просто ждут, когда барин вспомнит о своих холопишках, приедет и рассудит.