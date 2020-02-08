Скандальная чиновница жаловалась на небольшую зарплату, и купила себе квартиру в столице Украины

Министр образования и науки двадцатидевятилетняя Анна Новосад успела прославиться сразу после избрания на свой пост — опубликовав по этому поводу сообщение на фейсбуке, в котором насчитали не меньше десяти грамматических ошибок. Что, разумеется, сразу же стало пищей для едких шуток и иронических комментариев в соцсетях.

Вскоре после этого чиновница обрадовала украинцев планом дополнительного сокращения школ, техникумов и вузов, пообещала не поднимать в текущем году стипендии и активно продвигала закон о среднем образовании, который ликвидировал русскоязычные школы и создал базу для массового увольнения педагогов.

Словом, «слуга народа» старательно продолжала линию порошенковских министров образования — Лилии Гриневич и Сергея Квита. Тем более, что они как раз и взяли эту соросовскую стипендиатку в министерство образования, на хорошо оплачиваемую работу советницы — несмотря на то, что ее опыт ограничивался стажировкой на факультете искусств в Маастрихте, поездками в Канаду и активной поддержкой Евромайдана.

Но настоящая слава пришла к Новосад несколько недель назад — когда она пожаловалась на недостаточные размеры своей министерской зарплаты, и заявила, что не сможет прокормить своих детей на 36 тысяч гривен в месяц — хотя это гораздо больше, чем получает на руки среднестатистический педагог. Не говоря уже о том, что с учетом доплат и премий чиновница на самом деле получила в декабре целых 138 тысяч гривен.

«В какой-то момент я хочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня, я должна сама иметь конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать», — откровенно сказала Новосад в беседе с украинскими журналистами, прозрачно намекая на то, что после трудов по разрушению образовательной системы мы сможем увидеть ее в какой-то другой, более благополучной стране, где обычно завершают свою карьеру туземные реформаторы.

Эти слова вызвали целый поток народного возмущения. Нищие работники украинского образования, которые едва сводят концы с концами — да и множество других «простых украинцев» самых разных профессий, — внезапно осознали, что юные неолиберальные министры, попавшие во власть по квотам «команды Зе», совершенно не осведомлены, в каких условиях приходится выживать сейчас обыкновенным людям. Хотя они вынуждены трудиться на нервной неблагодарной работе, в нетопленных помещениях, и тянут на себе целые многодетные семьи, получая от государства самые мизерные зарплаты.

«Если 36000 гривен — это не достаточно для содержания себя и ребёнка, то три четверти всех женщин в Украине не должны были рожать. В какой реальности они вообще живут, эти министры?» — написала о претензиях Новосад журналистка Олеся Медведева.

«Когда министры пишут один за другим: мы не можем на 36 тысяч содержать ребенка, хочется задать вопрос — а почему главврач может на 15 тысяч? или директор школы — примерно на столько же?» — вторила ей телеведущая Наталья Влащенко. Напоминая о том, что многие врачи и учителя зарабатывают еще меньше, чем их начальство.

«Средняя зарплата в Киеве вдвое меньше зарплаты Новосад — 16 тыс. грн. Государственная помощь на содержание ребенка 860 грн. в месяц первые три года. Одинокая мать получает на ребенка менее 2 тыс. грн в месяц до исполнения шести лет сыну и дочке. В январе 2020-го еще не всем заплатили и по 860 грн, хотя должны были сделать это еще до 13 числа. Причина «задержки в начале бюджетного года». Помощь от государства при родах незастрахованным женщинам — менее 2,5 тыс. грн. В новом трудовом кодексе, который хочет ввести власть, беременную женщину можно уволить, если до родов осталось более 70 дней. Также в новом трудовом кодексе нет норм о сохранении рабочего места во время декретного отпуска для матерей-одиночек. Роды в частных клиниках — около 50 тыс. грн, «на лапу» врачу за роды — $400-1000. А министр образования и науки Новосад жалуется на зарплату 36 тыс. грн», — подсчитывал журналист Богдан Аминов.

Скандал вокруг Новосад был настолько громким, что его волны ударили по рейтингу партии президента Зеленского, который продолжает опускаться по итогам первого месяца 2020 года. И только улеглись связанные с ним страсти, как украинской публике стала известна совершенно феерическая новость. Как оказалось, пожаловавшаяся на небольшую зарплату чиновница задекларировала на днях покупку квартиры в Киеве, приобретенную за 944 тыс. гривен. Причем, новое жилье было приобретено «под котлован» еще несколько лет назад, у скандальной строительной кампании, которая печально прославилась в Киеве благодаря обвинениям в незаконной застройке, хищнической вырубке парковых деревьев, рейдерстве и коррупции.

«В истории с квартирой Анны Новосад удивила не покупка, а жизненная позиция покупателя… Проблемный застройщик, пикеты местных жителей против вырубки части хвойного леса под строительство дома, в ответ титушки и драки. Но советницу министра образования — на тот момент — это не остановило, потому что выгодно», — написала об этом киевская журналистка Оксана Богданова.

Лицемерие соросовской стипендиатки впечатлило даже видавшую виды украинскую публику. Украинцы в очередной раз убедились, что Евромайдан стал карьерным трамплином для целой плеяды некомпетентных и беспринципных проходимцев, все заслуги которых сводятся к националистической позиции и умению угодить своим покровителям.

«Все так удивляются. Девочка постояла на майдане. Девочка попала в министерство с низкой зарплатой. Девочка купила квартиру в столице за миллион. Вам, блин, пофамильно перечислить тех, кто вылез на баррикады майдана и войны бомжом, а оттуда пришел миллионером?» — иронически подытожил общую реакцию блогер Максим Назаров.

И действительно, дивиться здесь особенно нечему. Не секрет, что украинские власти нанимают чиновников не за их порядочность, компетентность и профессионализм, а под реализацию конкретных задач, которые не сулят ничего хорошего будущему страны. Особенно, когда речь идет о стратегически важной сфере образования, где руководит Новосад, помогая воспитывать в правильном духе молодое поколение украинцев.

«Украинской молодежи прививается мысль о незыблемости существующего порядка вещей — и здесь играет важную роль школьная реформа, организованная усилиями неолиберальных чиновников. «Новая украинская школа» будет формировать гуманитарную повестку, основанную на исторических мифах. В то же время, эксперты говорят о падении качества образования в точных науках, в результате чего украинские выпускники с трудом сдают вступительные экзамены в технические вузы. Так формируется потенциально дешевая и послушная рабочая сила. Все это проясняет задачи чиновников-грантоедов. Неравенство в доходах государственных чиновников и рядовых граждан находит свое обоснование в социально-экономической политике действующего правительства», — рассказывает об этой истории одесский журналист Вячеслав Азаров.

Так что не удивляйтесь, если вы в следующий раз услышите о новых апартаментах скандальной «слуги народа» — где-нибудь в Брюсселе, Лондоне или Нью-Йорке.