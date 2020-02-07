Против харьковского городского головы Геннадия Кернеса возобновлен суд по факту якобы избиения им и его охранниками двух активистов майдана в 2014 году. Напомним, ранее процесс был прекращён по причине систематической неявки в суд стороны обвинения

Случайностей в таких вещах не бывает: если дело возобновляют, значит, это кому-нибудь нужно. Поскольку говорить о правосудии на Украине практически невозможно (суд по убийству Олеся Бузины тому свидетельство), приходится предполагать, что возобновление процесса против Кернеса связано с иными причинами, нежели поиски справедливости. И эти причины вполне очевидны: надвигаются местные выборы, а Геннадий Кернес является в Харькове безусловным фаворитом.

Со времен Майдана Геннадий Адольфович является для правителей Украины большой занозой в том месте, коим они обычно думают. Связано это и с его отнюдь не промайданной позицией, и — самое главное — с желанием взять под экономический и идеологический контроль второй по величине город страны. Попытки подвинуть Кернеса возобновились при Владимире Зеленском, который на инаугурацию нового харьковского губернатора даже не соблаговолил пригласить мэра главного города региона. Битва при Харькове. Аваков мстит Кернесу и начинает свою большую игру © Yulia Babych

Эту явную неприязнь связывают, в частности, с влиянием на президента министра внутренних дел, бывшего харьковского губернатора Арсена Авакова, у которого с Кернесом свои личные счёты (вплоть до того, что Кернес обвинил Авакова в организации покушения на свою жизнь). Нового харьковского губернатора Алексея Кучера считают креатурой министра МВД, и под торговой маркой «Слуга народа» против Кернеса на местных выборах скорее всего пойдёт кто-то из зеленско-аваковской команды. В преддверии местных выборов возобновление уголовного процесса против харьковского головы — очередная «чёрная метка» от центральной власти поднадоевшему мэру.

Заодно стоит обратить внимание на прошедший по харьковским улицам и приуроченный к очередной годовщине разгрома войск УНР под Крутами факельный марш «Нацдружин». К слову сказать, киевляне в январе 1918 года проиграли сражение отрядам Советской Украины, фактической столицей которой являлся Харьков. Так что для жителей Первой столицы это своего рода даже день победы. А появился в наших краях обычай чествования «героев Крут» во время оккупации Харькова — в 1942 году с легкой руки правивших тогда гитлеровцев и оуновцев. Вот и сейчас факельное шествие в неонацистской стилистике в полной мере напоминало те благословенные для оккупантов времена.

Любопытно, что завершилось шествие в областной филармонии — сборище погромщиков в храме искусств. Утончённый выбор уличных хулиганов понять несложно. «Нацдружины» находятся под патронатом Авакова, как и новый хозяин области господин Кучер. Филармония пребывает в областном подчинении, так отчего же не порадеть родному человеку. Тем более, будем справедливы, Арсен Борисович принял достойное финансовое участие в недавней реконструкции здания филармонии. Всё сходится.

Хотя улыбкой истории можно считать, что именно в здании старой Харьковской оперы (а ныне филармонии), в том же самом зале, где нынче собрались местные и приезжие неонацисты, в 1943 году состоялся суд над нацистскими преступниками — начальниками и союзниками украинских националистов. Теперь последыши сидят в том же зале, который слышал доказательства жутких преступлений их предшественников. Весьма необычная форма реванша.

Разумеется, эти персонажи будут яростно сопротивляться возвращению имени маршала Жукова на карту Харькова, а борьба за историческую память станет важным элементом сплочения электората вокруг Геннадия Кернеса. Мне приходилось уже высказываться на эту тему в статье «Беспамятство и отупение. К годовщине смерти Георгия Жукова». Могу лишь добавить для тех, кто не разделяет идеологемы националистов, но продолжает исповедовать штампы либеральной пропаганды: при всех прочих равных условиях именно у Жукова в процентном отношении были наименьшие (!) боевые потери из главных советских военачальников. Другое дело, что Жукову поручались самые масштабные и сложные операции, следовательно, в количественном отношении у него потери действительно оказались наибольшими. Но в любом случае не неонацистам решать, кого и как удостаивать благодарности за освобождение Харькова. Вот и думайте, «мастера культуры», с кем вы — с камуфляжниками-азовцами или с большей частью Харькова и народной памятью? Третий смеющийся. Станет ли Харьков жертвой личных амбиций? © Andrey Avdeenko

Но вернёмся к местным выборам. Аваков хочет получить Харьков под свой полный контроль. Для этого им уже назначен свой губернатор. Под брендом «Слуги народа» будет организована атака на действующего мэра, привлечены силовые возможности «Нацдружин», которые давно и охотно прессуют местный бизнес (очередная перестрелка с участием нацдружинников произошла на улице Кузнечной 30 января). Важнейший вопрос на данном этапе — на чью сторону станет региональная элита. Если с Александром Ярославским у Кернеса состоялось публичное примирение, то другой тяжеловес харьковской политики — Александр Фельдман — тянет время. Более того, недавно он предоставил противникам Кернеса площадку для презентации проекта «Право знать», созданного одним из самых непримиримых оппонентов Геннадия Адольфовича — экс-депутатом горсовета Дмитрием Марининым.

Я говорил ранее и продолжаю настаивать на своём: если Харьков хочет продолжать играть хоть сколько-нибудь заметную роль сегодня и значительную завтра, региональной элите надо не собачиться между собой, а искать точки соприкосновения. В нищающей стране богатый город — это желанная добыча для разграбления, а изрядно вложившихся в развитие Харькова региональных лидеров поодиночке легко передушат пришлые чужаки. И не забывайте слова Евгения Кушнарева, из пальто которого вы в большинстве своём вышли: «От Харькова до Киева 470 километров, а до границы с Россией — 40». Это географический факт, а факт — самая упрямая в мире вещь.