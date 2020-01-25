Поэт и публицист Анна Ревякина о Татьянином дне, новых студентах и российской аккредитации в беседе с ректором старейшего вуза Донецка - Донецкого национального университета экономики и торговли Светланой Дрожжиной

А начну я свой рассказ, дорогой читатель, пожалуй, с анекдота. Только вот загвоздка, в конце этого анекдота люди, знающие не понаслышке, что такое преподавательская работа, особенно в период прохождения аккредитации, не смеются, а горько-горько плачут. Кто аккредитацию прошёл, тот больше не смеётся. Никогда.

Поймал как-то раз преподаватель рыбку. Она оказалась золотой. И взмолилась золотая рыбка: «Отпусти меня, умудрённый человек! Всё, что попросишь — исполню!» Недолго думая, сказал ей преподаватель: «Составь рабочие программы по всем дисциплинам, не забудь про образовательные программы, чтоб каждая компетенция была охвачена, межпредметные связи реализовывались, литература была актуальна, СРС детализирована по видам деятельности и чтоб можно было измерить, как формируются компетенции. Да, чтоб всё было в силабусе отражено. Заполни индивидуальный план преподавателя и журналы взаимопосещений. Составь план профориентационной работы, план куратора и прими все необходимые профилактические меры, чтоб студенты были воспитанными и без пропусков посещали занятия и, не приведи Господи, чтоб попали под отчисление. К тому же продумай, как обеспечить качественный набор на следующий год и трудоустройство каждого выпускника этого года, чтоб показатели эффективности были выполнены. Отправь студентов на практику и про дуальное образование не забудь. Подготовь статьи WoS и СКОПУС. И всё это сделай к февралю. И ещё — не упусти из виду электронные журналы и онлайн лекции, и контрольные точки ПМК, а также контент на сайте. Не забывай при этом о качественной подготовке к лекциям и практическим занятиям, выступлениях на метод и научном семинаре по используемым инновационным технологиям, о подготовке студенческих проектов на конкурсы и олимпиады. Да, и ещё — про заявки на гранты не забудь…»

И ответила рыбка, не раздумывая: «Жарь!»

ДонНУЭТ: история

История самого взрослого вуза Донецка начинается c 1920 года, когда по инициативе Центрального украинского кооперативного комитета в городе Киеве открылся Кооперативный институт имени профессора Михаила Ивановича Туган-Барановского. Так вышло, что именно этот вуз оказался вузом-путешественником. Историю вуза можно разделить на три части: киевскую, харьковскую и донецкую. В ноябре 1920 года институт был преобразован в кооперативный факультет Киевского института народного хозяйства, а затем через два года стал Киевским кооперативным техникумом. Вскоре и техникум был реорганизован и стал Кооперативным институтом им. В.Я. Чубаря.

В 1933-1934 годах вуз снова претерпел изменения: он объединился с Харьковским плановым институтом потребительской кооперации и его местонахождение перенесено в Харьков. Новый виток в истории университета случился в 1959 году, когда постановлением СМ УССР Харьковский институт советской торговли был перенесен в город Сталино и стал называться сначала Сталинский институт советской торговли, а с 1961 года — Донецкий институт советской торговли.

С 1960-х годов институт активно открывает свои филиалы и дочерние учебные заведения в разных регионах УССР (в т.ч. — Киеве, Одессе и других крупных городах Союза ССР). С 1992 вуз снова сменил название и стал называться Донецкий государственный коммерческий институт, а с 1998 года — Донецкий государственный университет экономики и торговли. В 2000 году вузу вернули историческое имя, он стал называться Донецкий государственный университет экономики и торговли им. М.И. Туган-Барановского. В 2007 получил статус национального университета.

А в 2014 году в город Донецк пришла война…

Война

К самым главным военным итогам Светлана Дрожжина относит небывалое сплочение коллективов: преподавательского, студенческого. «Мне кажется, то единение, что сейчас существует в университете, при всей той дружной атмосфере, которая у нас всегда была, можно назвать уникальным. И мы не растеряли его! У нас всегда была дружная семья, но сейчас мы все испытываем друг к другу какое-то невероятное чувство доверия. Даже отношения внутри коллектива во многом стали чисто семейными. В вузе на пяти факультетах учатся около 5000 студентов, работают чуть больше 600 преподавателей. Всего коллектив — около 1000 человек. У нас почти нет движения в трудовом коллективе, нет резких кадровых перестановок. В военное время этого очень сложно достичь. У нас проректоры остались те же, которые и до войны были. Деканы, правда, уехали все, но место деканов стали занимать люди, которые до войны и работали в этих коллективах. Мы все друг друга знаем. Это очень важный момент!»

Я спросила Светлану Дрожжину, чем отличаются студенты сегодняшних дней от своих довоенных товарищей. «Они приходят к нам очень взрослыми, — анализирует Дрожжина, — раньше приходили на первый курс и были детьми, а сейчас в аудиториях сидят взрослые люди. Возраст тот же, но характеры другие, привычки иные, ответственность иная. А ещё эти новые студенты реально стремятся учиться и работать».

Из-за того, что в 2014-2015 учебном году ребята (и школьники, и студенты) почти не учились из-за боевых действий, я знаю это по собственному ребёнку, была определённая просадка. «Абитуриенты первых лет войны были гораздо слабее, чем сегодняшние, — подтверждает мои слова Дрожжина, — не все, но многие. В последние же годы, а особенно в этом году, и это мнение всех преподавателей, а не только моё, мы набрали очень сильных ребят! А ещё сегодняшние абитуриенты и студенты грамотней пишут, чем их предшественники. Наверное, это связано с тем, что в школах добавили количество часов русского языка. Видно, что их как-то подстегнули. Не питаю иллюзий, что ребята стали больше читать, думаю, что это просто результат процесса, запущенного в школах. Многие студенты и даже преподаватели участвуют в диктантах: тотальный, донецкий».

А что Кривой Рог?

По приказу Министерства образования и науки Украины №1178 от 17 октября 2014 года с 3 ноября 2014 года до завершения вооружённого конфликта на территории города Донецка вуз должен был покинуть родной город и переехать в Кривой Рог. К переезду принуждали абсолютно все вузы Республики. Медиков перевозили в Лиман, ДонНУ — в Винницу, ДонНТУ — в Красноармейск. Дрожжина приняла безапелляционное решение — не переезжать.

«Пришёл приказ об эвакуации, — вспоминает Дрожжина, — был собран совет и общим решением совета постановили — не уезжать. Сбежали деканы, декан факультета экономики стала организатором переезда. Переехало не более 10 процентов преподавателей, эти люди сейчас все рассеялись. Надо сказать, что ни один документ не был вывезен на территорию Украины. Нам очень сильно повезло! Я приказала дежурным не выносить ни одну бумажку. Базы данных остались здесь, в Донецке. Мы всё спрятали, так как боялись, что нас могут обмануть и вывезти документы на Украину. Только три человека знали, где находятся спрятанные документы. Уехало много студентов четвёртого курса, ехали за дипломами. Многое, конечно, зависело от деканов. Там, где деканы сразу уехали, они повели за собой студентов».

Я спросила Дрожжину, знает ли она о судьбе коллег, которые предали родные пенаты, довольны ли они своей судьбой переселенцев. Дрожжина ответила, что не слышала ни одного положительного отзыва, чтобы кто-то был в восторге: «Все очень жалеют, жалеют о Донецке, жалеют об университете, многие пытались вернуться…» Я ахнула: «Неужели вы принимали таких коллег?» Голос Дрожжиной стал металлическим: «Нет! Это категорическое решение. И это решение всего коллектива. С самого начала войны. Мы не приняли ни одного человека. А вот студентов принимали всех, мы прекрасно понимали, что это молодые люди, которые шли за своими преподавателями. Возможно, у них были какие-то семейные обстоятельства. Студентов вернулось много».

О проблемах и надеждах

«Было бы чудесно решить вопросы с библиотекой, львиная доля литературы была на украинском языке, но даже эта литература уже успела устареть за прошедшие годы, — делится Дрожжина, — литературу надо обновить. То, что касается кадрового состава, то нам невероятно повезло. Лекторы, которыми мы больше всего дорожили, остались в стенах вуза. Тех, кого мы больше всех ценили, как учёных, они остались! И это счастье. А вот из тех, кто уехал, нам даже не о ком пожалеть. Уехали худшие!»

Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются выпускники вузов республики — это недостаточно обширный республиканский рынок труда, сложно найти работу, впрочем, это повсеместная проблема вчерашних студентов, не имеющих опыта работы. По словам Дрожжиной около 80 процентов выпускников университета остаются в Республике, 20 уезжает работать в Россию. «Нашим студентам повезло в том смысле, что для них есть работа в Республике. Большое количество студентов приглашает к себе на работу Норд. Наши студенты обеспечены практикой на 140 процентов. Нашими студентами интересуются не только предприятия ДНР (у вуза есть договорённости со 133 предприятиями), но и предприятия на территории Российской Федерации. Крым, Краснодарский край и т.д.»

О мечтах

Вуз постоянно находится на острие каких-то событий. «Как у Макаренко, помните, когда придумывали какое-то большое дело, — делится со мною Дрожжина, — чтобы оно объединяло коллектив. У нас всё время есть какое-то громадное дело! Причём мы его делаем все вместе. Сейчас у нас семнадцать программ аккредитуются, мы делаем это вместе. И ещё момент — мы настолько всегда стремились быть лучшим, что этот лозунг объединяет всех. Сейчас я мечтаю о том, чтобы все наши направления подготовки прошли российскую аккредитацию. В принципе, после того, как мы сдадим 17 программ, над которыми идёт работа, останется всего пять. Нам не так далеко до исполнения нашей общей мечты».

Дрожжина мечтает о том, чтобы все 100 процентов выпускников были удачно трудоустроены на территории Республики, ректор старейшего вуза хочет, чтобы ребята оставались там, где учились. «И есть у меня ещё одна мечта, — говорит Дрожжина, — университету в этом году 100 лет, а у нас два года назад случилось большое несчастье, рухнула часть 4-го корпуса. Корпус буквально сложился вовнутрь, мы лишились нашего красивейшего актового зала. К сожалению, сегодня корпус не только не поднят, но даже проекта ещё нет. Всё упирается в деньги. Моя мечта — восстановить этот корпус».

Татьянин день

Так вышло, что я встречалась со Светланой Дрожжиной накануне Татьяниного дня — любимого дня всех студентов. Сессия позади, впереди небольшие каникулы. Я попросила ректора надиктовать мне пожелания всем-всем студентам Республики.

«Знаете, я, наверное, не буду здесь оригинальничать, да и не хочу! Дорогие ребята, дорогие коллеги, ведь это и наш праздник тоже, человек, который остаётся работать в вузе в определённой степени на всю жизнь остаётся студентом, мы учим студентов, они учат нас. Я от всего сердца хочу пожелать всем нам мира! Для того, чтобы можно было осуществить все задумки. Для того, чтобы можно было любить и работать, ничего не боясь. Страшно, когда умирают молодые. Им бы жить, любить, учиться… Но война подлая и циничная. Сейчас много разговоров о прекращении огня, но этого в реальности нет. Я от всего сердца желаю, чтобы долгожданный мир наступил. Мы все его заслужили!»