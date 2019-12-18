Среди разношёрстных общественно-политических сил, протестовавших во вторник под Верховной Радой против самых разных трудностей украинской жизни (включая необходимость растаможивать автомобили на еврономерах) наибольший интерес справедливо вызвали противники введения рынка земли

Во-первых они были самыми активными и даже смогли устроить небольшое побоище с полицией, спровоцировав последнюю на применение силы.

Во-вторых, если не считать примкнувшей к ним Тимошенко со своей «Батькивщиной», основу борцов с продажей земли составляли боевики «Национального корпуса». Утратившая перспективы и пытающаяся хоть чучелом, хоть тушкой сохраниться в активной политике Тимошенко готова митинговать с кем угодно и против чего угодно, лишь бы попиариться. Но «Нацкорпус» — структура Билецкого, которого, в свою очередь курирует Аваков. Получается, что под Верховной Радой люди Авакова (Билецкого) дрались с людьми Авакова (Нацгвардией, в составе которой тоже полк «Азов» Билецкого).

В-третьих, Билецкий пообещал, что если закон о продаже земли будет принят в существующем виде, то он и его люди устроят новый майдан. Надо отметить, что попытка разбить палатки была во вторник предпринята. Она завершилась неудачей, но её всегда можно повторить.

В-четвёртых, в среду люди Билецкого, при поддержке сторонников Тимошенко вновь митинговали под Верховной Радой. Майдан Авакова. Всесильный министр берёт Украину в заложники © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Надо отметить, что противоестественный союз Билецкого и Тимошенко действительно характерен именно для майданных периодов украинской политики.

Именно на очередной майдан могли выйти социалисты Александра Мороза (которые создавая СПУ в 1991 году, объясняли свою «социалистичность» запретом КПУ после ГКЧП и декларировали приверженность именно ленинским идеям и принципам) вместе с классическими буржуазными националистами-бандеровцами, ведомыми Виктором Ющенко и являющимися их (социалистов) естественным противником. И в 2014 году на майдане против Януковича стояли люди, поддерживающие европейский демократический выбор (даже с вполне социал-демократическими взглядами и убеждениями) и откровенные нацисты, православные УПЦ МП, бок о бок с раскольниками-филаретовцами, представителями такой же раскольничьей УАПЦ и униатами.

Майдан, декларируемый как борьба всего хорошего со всем плохим всегда собирает разнородные силы, его задача — показать национальным и зарубежным СМИ картинку борьбы «восставшего народа» (разных взглядов и убеждений) с «преступным режимом», отделить народ от власти, делегитимировать последнюю, чтобы затем можно было объявить её свержение «волей народа» и легитимировать новую власть естественным правом народа на восстание. С этой точки зрения, билецко-тимошенковское единство можно действительно рассматривать как зародыш майданной толпы, в которой «люди с хорошими лицами, тремя высшими образованиями и пятью иностранными языками» (эта роль отведена тимошенковцам) прикрывают ударную силу из нацистов Билецкого, объясняя слишком уж придирчивым журналистам, что кто-то же должен охранять народ от власти и что вовсе ребята Билецкого не нацисты, а патриоты.

Есть только пару «но». Во-первых, майдану необходимо финансирование. А украинский олигархат на данный момент достиг консенсусного решения земельного вопроса и не планирует финансово поддерживать оппозицию. Иностранные спонсоры также платить не будут — они майдан не заказывали.

Во-вторых, «мировое сообщество» в данный момент не желает насильственного свержения Зеленского. Оно ещё не определилось по поводу того, что делать с Украиной, вернее с тем, что от неё осталось, и ему абсолютно не нужен очередной переворот, делегитимирующий с таким трудом легитимированную постпутчевую власть на Украине.

Таким образом, угрозы Билецкого собрать майдан остаются не более, чем угрозами. У него, даже вместе с Тимошенко, недостаточно сил для полноценного майдана. Зачем же он выходит? Вернее зачем Аваков его выпускает?

Во-первых, среди средних по величине украинских латифундистов сильна оппозиция закону о свободной продаже земель сельскохозяйственного назначения. В отличие от крупных латифундистов, которые, имея неограниченные лоббистские возможности (как на национальном, так и на международном уровне) свои проблемы решили и, в отличие от мелких владельцев наделов, которым плохо будет в любом случае, владельцы средних по размерам латифундий однозначно разоряются, если закон будет принят в существующем виде, но они имеют некоторые финансовые и политические возможности для организации сопротивления. Пусть это сопротивление будет чисто академическим и ни на что не повлияет, они знают, что если они выступят, то могут хотя бы надеяться на некоторые уступки, если же будут молчать, то так молча и умрут. У Тимошенко открылось третье дыхание. Зачем ветерану украинской политики земельный Майдан? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Напомню, что совсем недавно, при помощи «дела Шеремета», Аваков, среди прочих решавшихся им проблем укрепления собственного влияния, решал также проблему установления контроля над «диким» рынком уголовных заказов (заказные убийства, рейдерство и т.д.). Манифестации (протесты) «под ключ» являются одной из составляющих этого рынка. «Герои АТО» активно промышляли и на этом поприще. Но, поскольку, для организации более-менее заметного митинга необходимы большие группы хорошо организованных и дисциплинированных участников, а также прикрытие полиции, то по части организации разного рода протестов, Аваков и раньше был практически монополистом. Теперь же, пожалуй, и вовсе монополист. Кстати, точно так же «люди Авакова» дрались с «людьми Авакова», когда тот же «Национальный корпус» устраивал походы на Банковую против Порошенко, а Национальная гвардия вроде как ему препятствовала.

Вот и в данном случае, одни «люди Авакова» (по странному стечению обстоятельств тот же «Национальный корпус») зарабатывают деньги на протесте, а другие «люди Авакова» (полиция и Национальная гвардия) мужественно охраняют государственную систему от посягательств улицы. И всем хорошо.

Во-вторых, Аваков давно тяготится двусмысленностью своего положения. С одной стороны, уже при Порошенко он был признанным теневым диктатором Украины, без санкции которого не принималось ни одно правительственное решение и которого президент боялся отправить в отставку. С другой, любое изменение баланса сил, в любой момент могло вызвать его личную политическую катастрофу. В момент формирования правительства Зеленским Аваков был очень близок к тому, что его не переназначат министром внутренних дел и он ничего не сможет сделать. Затем он был вынужден бессильно наблюдать, как у него отжали (в пользу людей Сороса) контроль над Кабином, а Коломойский начал понемногу отжимать через Зеленского контроль над силовиками.

Счастливое стечение обстоятельств помогло Авакову сохранить и даже укрепить свой контроль над силовой опорой режима, но ситуация начала 2019 года отчётливо показала ему насколько его благополучие ненадёжно и не гарантировано.

Выход один — превратить свою теневую диктатуру в открытую. Пусть это не понравится Западу, но Запад явно дистанцируется от Украины, а значит его мнение можно уже не учитывать. Он больше не гарантирует поддержку и защиту, так зачем он нужен? Однако свергнуть всё ещё популярного президента не так просто. Зеленский пока не стал в глазах большей части населения «преступным режимом», всё ещё оставаясь «последней надеждой». В таких условиях попытка путча может не встретить понимания и безусловной поддержки даже среди прямых подчинённых Авакова и более-менее адекватное, активно противодействие путчу приведёт к его быстрому разгрому.

Следовательно, необходимо опустить рейтинг Зеленского и нарастить рейтинг, если не собственный, то тех политических сил, которые используются во внутриполитической борьбе, как инструмент Авакова. Земельная тема для решения этой проблемы наиболее выигрышна. Народ за тридцать лет запуган пропагандой латифундистов, вещавших из каждого утюга, что при открытии рынка земли приедут американцы и вывезут весь чернозём в мешках и поездах к себе в Америку. Политики, выступающие в поддержку свободной продажи земли воспринимаются как враги народа и «преступный режим», независимо от того, какой вариант земельной реформы они предлагают. Все кто против снятия моратория на свободную продажу земель сельскохозяйственного назначения, имеют однозначную народную поддержку.

Не сложно обнаружить, что в сложившихся условиях мероприятия Билецкого привлекают внимание народа к «преступной» деятельности Зеленского. Если бы протестов не было, то тема земельной реформы давно выпала бы из информационного пространства. Теперь же Билецкий убивает трёх зайцев одновременно: зарабатывает деньги на содержание своих боевиков, понижает рейтинг Зеленского, сам выступает в роли народного заступника.

Авакову тоже хорошо, пока боевики Билецкого бузят на улицах, именно он (Аваков) является гарантом безопасности правительственного квартала, именно его национальная гвардия отделяет президента, министров и депутатов, от весьма недружелюбных боевиков. Его политическая ценность растёт, а позиции становятся прочнее. Он нужен. «Ты клоун!». Билецкий и Арахамия повздорили из-за Авакова © кадр из видео youtube-канала vesti

Есть, конечно, опасность, что Билецкий, нарастив свой рейтинг и авторитет в среде боевиков, решит стать единственным и неповторимым фюрером Украины и попытается совершить переворот в свою пользу, а не в пользу Авакова. Но пока что это только отдалённая опасность. На деле, сегодня у Билецкого нет ни достаточного авторитета, ни достаточного рейтинга, ни достаточных ресурсов, чтобы играть самостоятельную игру.

Конечно, необходимые ресурсы можно быстро найти, и Аваков может проспать опасность. Но на то и щука в пруду, чтобы карась не дремал. В украинской политике любые соглашения и клятвы верности действуют лишь до тех пор, пока вы можете обеспечивать их выполнение. Если партнёры решают, что могут обойтись и без вас, то тогда либо они реализуют эту возможность, либо вы докажете, что можете обойтись и без них. Поэтому не только Авакову приходится бдительно следить за Билецким, но все должны следить за всеми.

В конечном итоге всё равно кого-то обманут, а кто-то обманет, но первым пострадавшим будет Зеленский. Не случайно его супруга, Елена Владимировна (реальная глава семьи) уже почувствовала, что пахнет жареным и убеждает мужа, что зря он в это дело влез, надо всё бросать и уезжать. Да и папа президента, в похвальном слове Володе, произнесённом перед журналистами «Страны.UA» заявил, что Володя в любой момент «всё это бросит». Кто-то же папе о готовности всё бросить и слинять сообщил?

Впрочем, чтобы убежать надо ещё, чтобы окружение отпустило. Оно не такое ушлое, как Лена Зеленская, опасность не чует, грабит под прикрытием своего президента взахлёб и собирается продолжать дальше. А для этого Зеленский должен оставаться президентом. Так что бегство с поста — это отдельная спецоперация, которая не каждому по силам.

А пока, «люди Авакова» дерутся с «людьми Авакова».