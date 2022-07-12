По словам Спартц, информацию об Андрее Ермаке она получила не с Украины, а из других стран. С ее точки зрения, для США, как для партнера Украины эти подозрения — проблема и она призвала Владимира Зеленского решить ее.

Cреди прочего в интервью украинским журналистам конгрессвумен сказала, что западное оружие на Украине никем не контролируется и может внезапно оказаться в России или Сирии, а также возмутилась беспечностью киевлян.

Удар по Новой Каховке, атака на Запорожскую АЭС, прощание олигархов со СМИ. Хроника событий на Украине на утро 12 июля
Удар по Новой Каховке, атака на Запорожскую АЭС, прощание олигархов со СМИ. Хроника событий на Украине на утро 12 июля
© скриншот видео Романа Сапонькова / Telegram

«Я была на Украине, с Запада до Восхода. И если у вас война, то каждый человек на Украине, от мала до велика, должен быть частью войны. Но когда проезжаешь вашими городами, когда смотришь, как ваши города готовятся к атакам — то видишь, что много где это не происходит. Вы все ждете, что все Запад будет делать. Люди сидят в ресторанах в Киеве, будто войны у вас уже нет, потому что война пошла на Восток», — высказалась она.

Спартц также резко добавила, что люди в США сейчас заняты другими вещами, «Украина — не самая большая проблема для американцев», а оружия, которое поставляется, Украине не хватит, по ее мнению, ни на какую победу.