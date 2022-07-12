Конгрессвумен Спартц раскритиковала посетителей киевских ресторанов
11:51 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© Kevin Dietsch / Getty ImagesВиктория Спартц
© Kevin Dietsch / Getty Images
Представительница американского Конгресса, этническая украинка Виктория Спартц рассказала, что по ее информации руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак может иметь «связи с Россией» и возмутилась беспечностью украинцев, передает «Европейская правда» 11 июля
По словам Спартц, информацию об Андрее Ермаке она получила не с Украины, а из других стран. С ее точки зрения, для США, как для партнера Украины эти подозрения — проблема и она призвала Владимира Зеленского решить ее.
Cреди прочего в интервью украинским журналистам конгрессвумен сказала, что западное оружие на Украине никем не контролируется и может внезапно оказаться в России или Сирии, а также возмутилась беспечностью киевлян.
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«Я была на Украине, с Запада до Восхода. И если у вас война, то каждый человек на Украине, от мала до велика, должен быть частью войны. Но когда проезжаешь вашими городами, когда смотришь, как ваши города готовятся к атакам — то видишь, что много где это не происходит. Вы все ждете, что все Запад будет делать. Люди сидят в ресторанах в Киеве, будто войны у вас уже нет, потому что война пошла на Восток», — высказалась она.
Спартц также резко добавила, что люди в США сейчас заняты другими вещами, «Украина — не самая большая проблема для американцев», а оружия, которое поставляется, Украине не хватит, по ее мнению, ни на какую победу.