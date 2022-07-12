Конгрессвумен Спартц раскритиковала посетителей киевских ресторанов

«Я была на Украине, с Запада до Восхода. И если у вас война, то каждый человек на Украине, от мала до велика, должен быть частью войны. Но когда проезжаешь вашими городами, когда смотришь, как ваши города готовятся к атакам — то видишь, что много где это не происходит. Вы все ждете, что все Запад будет делать. Люди сидят в ресторанах в Киеве, будто войны у вас уже нет, потому что война пошла на Восток», — высказалась она.