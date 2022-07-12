Конгрессвумен Спартц раскритиковала посетителей киевских ресторанов - 13.07.2022 Украина.ру
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Конгрессвумен Спартц раскритиковала посетителей киевских ресторанов
Конгрессвумен Спартц раскритиковала посетителей киевских ресторанов - 13.07.2022 Украина.ру
Конгрессвумен Спартц раскритиковала посетителей киевских ресторанов
Представительница американского Конгресса, этническая украинка Виктория Спартц рассказала, что по ее информации руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак может иметь «связи с Россией» и возмутилась беспечностью украинцев, передает «Европейская правда» 11 июля
2022-07-12T11:51
2022-07-13T11:11
новости
спартц
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034339447.jpg?10343393881657699895
По словам Спартц, информацию об Андрее Ермаке она получила не&nbsp;с Украины, а&nbsp;из других стран. С ее точки зрения, для&nbsp;США, как&nbsp;для партнера Украины эти подозрения&nbsp;&mdash; проблема и&nbsp;она призвала Владимира Зеленского решить ее.Cреди прочего в&nbsp;интервью украинским журналистам конгрессвумен сказала, что западное оружие на&nbsp;Украине никем не&nbsp;контролируется и&nbsp;может внезапно оказаться в&nbsp;России или&nbsp;Сирии, а&nbsp;также возмутилась беспечностью киевлян.Спартц также резко добавила, что люди в&nbsp;США сейчас заняты другими вещами, &laquo;Украина&nbsp;&mdash; не&nbsp;самая большая проблема для&nbsp;американцев&raquo;, а&nbsp;оружия, которое поставляется, Украине не&nbsp;хватит, по&nbsp;ее мнению, ни&nbsp;на какую победу.
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спартц

Конгрессвумен Спартц раскритиковала посетителей киевских ресторанов

11:51 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Kevin Dietsch / Getty ImagesВиктория Спартц
Виктория Спартц
© Kevin Dietsch / Getty Images
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Представительница американского Конгресса, этническая украинка Виктория Спартц рассказала, что по ее информации руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак может иметь «связи с Россией» и возмутилась беспечностью украинцев, передает «Европейская правда» 11 июля
По словам Спартц, информацию об Андрее Ермаке она получила не с Украины, а из других стран. С ее точки зрения, для США, как для партнера Украины эти подозрения — проблема и она призвала Владимира Зеленского решить ее.
Cреди прочего в интервью украинским журналистам конгрессвумен сказала, что западное оружие на Украине никем не контролируется и может внезапно оказаться в России или Сирии, а также возмутилась беспечностью киевлян.
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 08:40
Удар по Новой Каховке, атака на Запорожскую АЭС, прощание олигархов со СМИ. Хроника событий на Украине на утро 12 июляУкраина нанесла удар по Новой Каховке, погибли мирные жители. Украинские военные сбросили мины на здание рядом с Запорожской АЭС. Олигарх Ринат Ахметов передаёт свои СМИ государству, его примеру готовятся последовать и другие украинские олигархи
«Я была на Украине, с Запада до Восхода. И если у вас война, то каждый человек на Украине, от мала до велика, должен быть частью войны. Но когда проезжаешь вашими городами, когда смотришь, как ваши города готовятся к атакам — то видишь, что много где это не происходит. Вы все ждете, что все Запад будет делать. Люди сидят в ресторанах в Киеве, будто войны у вас уже нет, потому что война пошла на Восток», — высказалась она.
Спартц также резко добавила, что люди в США сейчас заняты другими вещами, «Украина — не самая большая проблема для американцев», а оружия, которое поставляется, Украине не хватит, по ее мнению, ни на какую победу.
 
НовостиСпартц
 
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