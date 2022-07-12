«Если у них получится, то тогда это воодушевит зарубежных партнеров, эту антироссийскую коалицию, которая сложилась, будет продолжаться и материальная помощь, и финансовая помощь, и помощь вооружением Украине. Если нет — антироссийская коалиция начнет рассыпаться», — сказал политик.
Он добавил, что осень — начало зимы станет тем важным временем, когда решится, в чью сторону качнется ситуация, поэтому России нужно двигаться только вперед. И если Москве это удастся, то в новый сезон страна войдет в совершенно другой ситуации.
Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.