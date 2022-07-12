Запад обещает Киеву ленд-лиз на масштабные поставки вооружения, которые должны начаться осенью. На этот период у украинской армии стоит задача перейти в контрнаступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв

«Если у них получится, то тогда это воодушевит зарубежных партнеров, эту антироссийскую коалицию, которая сложилась, будет продолжаться и материальная помощь, и финансовая помощь, и помощь вооружением Украине. Если нет — антироссийская коалиция начнет рассыпаться», — сказал политик.

Бывший канцлер Германии высказался о переговорах с Путиным © Пресс-служба президента РФ / Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк

Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.