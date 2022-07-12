https://ukraina.ru/20220712/1034328410.html

Царёв назвал срок перелома в спецоперации на Украине

Царёв назвал срок перелома в спецоперации на Украине - 13.07.2022 Украина.ру

Царёв назвал срок перелома в спецоперации на Украине

Запад обещает Киеву ленд-лиз на масштабные поставки вооружения, которые должны начаться осенью. На этот период у украинской армии стоит задача перейти в контрнаступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв

2022-07-12T08:45

2022-07-12T08:45

2022-07-13T11:11

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царев

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«Если у них получится, то тогда это воодушевит зарубежных партнеров, эту антироссийскую коалицию, которая сложилась, будет продолжаться и материальная помощь, и финансовая помощь, и помощь вооружением Украине. Если нет — антироссийская коалиция начнет рассыпаться», — сказал политик.Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, царев