https://ukraina.ru/20220712/1034328410.html
Царёв назвал срок перелома в спецоперации на Украине
Царёв назвал срок перелома в спецоперации на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
Царёв назвал срок перелома в спецоперации на Украине
Запад обещает Киеву ленд-лиз на масштабные поставки вооружения, которые должны начаться осенью. На этот период у украинской армии стоит задача перейти в контрнаступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв
2022-07-12T08:45
2022-07-12T08:45
2022-07-13T11:11
новости
царев
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«Если у них получится, то тогда это воодушевит зарубежных партнеров, эту антироссийскую коалицию, которая сложилась, будет продолжаться и материальная помощь, и финансовая помощь, и помощь вооружением Украине. Если нет — антироссийская коалиция начнет рассыпаться», — сказал политик.Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, царев
Царёв назвал срок перелома в спецоперации на Украине
08:45 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Запад обещает Киеву ленд-лиз на масштабные поставки вооружения, которые должны начаться осенью. На этот период у украинской армии стоит задача перейти в контрнаступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв