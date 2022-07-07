Чтобы ответить на вопрос, будут ли страны Запада наращивать поставки оружия Украине, нужно понять, есть ли оно у тех стран, что обещают помощь. Ситуацию в беседе с журналистами издания Украина.ру прокомментировал военный эксперт, президент Фонда «Основание» Алексей Анпилогов

Медведев назвал США «псами войны» с «отвратительным лаем» © РИА Новости, Юлия Зырянова / Перейти в фотобанк

«Западные страны много лет были в состоянии длинного мира после развала Советского Союза. Практически везде в странах НАТО и вообще в Западном мире, в Японии были огромные сокращения военных бюджетов. Западные страны наслаждались этим длинным миром. У многих военные расходы ниже 1% ВВП опустились, за что Трамп и ругал своих союзников еще пять лет назад — что ж такое, мы из этого альянса лучше выйдем, чем тянуть этих нахлебников», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас Запад пожинает плоды своей былой беззаботности: за четыре месяца СВО на Украине запасы НАТО, которые без проблем можно было поставить Киеву, истощены. Отдельные европейские государства и сами оказались в уязвленном положении.

«Возьмем те же гаубицы "Цезарь". Чтобы поставить 18 установок, а это очень мало, Франции пришлось разорвать контракт с Марокко и забрать обещанные им гаубицы, более того — снять гаубицы с боевого дежурства. После этого Макрона начали ругать и обвинять в том, что он подрывает обороноспособность Франции», — сказал Анпилогов.

Такая ситуация и в Польше, добавил он. Варшава передала все свои танки, а теперь не знает, чем самой защищаться и ждет «Абрамсы» из-за рубежа. В зависимом положении от американцев оказалась и Словакия.

Однако, уверен специалист, Запад все же продолжит поставки Украине, выскребая все, что только сможет.

На днях в Мадриде прошел саммит НАТО, на котором Запад объявил Россию угрозой номер один и заявил, что готов сражаться с Москвой до полной победы. Правда, руками украинцев.

От себя американцы и европейцы пообещали предоставить Киеву любые виды оружия в рамках планов перехода Украины с советского вооружения на западное. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что здесь не будет «никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена».

Президент США Джо Байден заявил, что по инициативе министра обороны США Ллойда Остина более 50 стран сделали новые обещания о поставках вооружения Украине. И в общей сложности Киеву будет поставлено порядка 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, а также «продвинутые реактивные системы залпового огня, корабельные системы и системы ПВО» любой мощности и дальности действия.

Полностью интервью с Алексеем Анпилоговым можно прочитать здесь.