«Если украинцы высадятся на остров Змеиный и перевезут туда дорогостоящие ракеты, которые им передали с Запада, то это будет отличная мишень для наших Вооруженных сил. И вряд ли они успеют развернуться и нанести по Крыму удары. Просто они будут зачищены», — сказал Царёв.
Змеиный, находящийся в Черном море, силы Российской Федерации заняли в первые дни спецоперации. С тех пор киевский режим предпринимал несколько попыток отбить территорию.
В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.
Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.
Полностью интервью с Олегом Царёвым можно прочитать здесь.