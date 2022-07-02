В информационном пространстве появились высказывания о том, что остров Змеиный, который покинули российские военные могут занять украинские, и тогда ситуация негативно отразится на безопасности Крыма. Так ли это, в интервью изданию Украина.ру ответил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев

«Если украинцы высадятся на остров Змеиный и перевезут туда дорогостоящие ракеты, которые им передали с Запада, то это будет отличная мишень для наших Вооруженных сил. И вряд ли они успеют развернуться и нанести по Крыму удары. Просто они будут зачищены», — сказал Царёв.

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В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.

Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.

Полностью интервью с Олегом Царёвым можно прочитать здесь.