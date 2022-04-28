Когда появившиеся проблемы с ресурсоснабжением Европе удастся решить, перед ЕС снова встанет вопрос: каким образом развивать энергетическую сферу в долгосрочной перспективе. Из чего придется выбирать, в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков

«Сейчас, когда у них будет выбор, во что вложить деньги — в развитие добычи газа для того, чтобы развивать добычу в других странах и построить там экспортные заводы, а у себя СПГ-терминалы по приему газа, или вложить те же самые суммы в развитие возобновляемой энергетики, чтобы получить тот же самый эффект, то есть — независимость от России — они будут склоняться скорее ко второму варианту», — считает Юшков.

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Эксперт уточнил, что европейцы хорошо осознают все проблемы, связанные с этим направлением. Например, что ветер может не дуть в тех объемах, на которые рассчитывает человек.

Полностью интервью с Игорем Юшковым можно прочитать здесь.