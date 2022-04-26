По его словам, работающие там журналисты не пытаются критически осмыслить передаваемые им международными агентствами сообщения.
«Через несколько дней после начала российской военной операции основные чилийские СМИ направили на Украину специальных корреспондентов, которые, надев каски и бронежилеты, передавали пропагандистские сообщения, причем большинство из них… делали это из Львова, а то и из Польши», — рассказал журналист.
Он добавил, что эти чилийские журналисты не пытаются объяснить причины конфликта в историческом контексте, ограничиваясь краткими упоминаниями об «отдельных боестолкновениях» в Донбассе начиная с 2014 года.
Кирк находится в Донбассе, начиная с 24 марта, и ведёт репортажи для TeleSUR на испанском и английском языках.
Полностью интервью можно прочитать здесь.