Основные СМИ Чили транслируют пропаганду киевского режима, поскольку в своём большинстве контролируются крупными чилийскими бизнесменами или международными американскими и испанскими каналами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк

Журналист из Чили рассказал о том, что говорят СМИ Латинской Америки об Украине © из личного архива О.Ясинского

«Через несколько дней после начала российской военной операции основные чилийские СМИ направили на Украину специальных корреспондентов, которые, надев каски и бронежилеты, передавали пропагандистские сообщения, причем большинство из них… делали это из Львова, а то и из Польши», — рассказал журналист.

Он добавил, что эти чилийские журналисты не пытаются объяснить причины конфликта в историческом контексте, ограничиваясь краткими упоминаниями об «отдельных боестолкновениях» в Донбассе начиная с 2014 года.

Кирк находится в Донбассе, начиная с 24 марта, и ведёт репортажи для TeleSUR на испанском и английском языках.

Полностью интервью можно прочитать здесь.