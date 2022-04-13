Самойлов, занимавший до госпереворота 2014 года на Украине пост проректора Харьковского международного славянского университета, отметил, что Мариуполь являлся достаточно важным портом и военно-морским центром.
Он также обратил внимание на то, что все страны, упоминаемые в различных версиях о заблокированных в Мариуполе иностранных военных, являются морскими державами.
В качестве таких стран Самойлов назвал Францию, США, Великобританию, ФРГ и Израиль.
«Они изучали или готовили действия либо своих украинских подчинённых, либо собственных вооруженных сил против Российской Федерации», — сказал политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.