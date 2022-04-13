Киевский режим вряд ли предпринимал столь серьёзные усилия для эвакуации из Мариуполя командования нацистского формирования «Азов». Гораздо более вероятно, что речь идёт о сотрудниках иностранных разведок, предположил в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Самойлов

Эксперт прокомментировал слухи о пленении американского генерала в Мариуполе © AFP, JIM WATSON

Он также обратил внимание на то, что все страны, упоминаемые в различных версиях о заблокированных в Мариуполе иностранных военных, являются морскими державами.

В качестве таких стран Самойлов назвал Францию, США, Великобританию, ФРГ и Израиль.

«Они изучали или готовили действия либо своих украинских подчинённых, либо собственных вооруженных сил против Российской Федерации», — сказал политолог.

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