Эксперт прокомментировал слухи о пленении американского генерала в Мариуполе
Эксперт прокомментировал слухи о пленении американского генерала в Мариуполе
© AFP, JIM WATSON
Самойлов, занимавший до госпереворота 2014 года на Украине пост проректора Харьковского международного славянского университета, отметил, что Мариуполь являлся достаточно важным портом и военно-морским центром.

Он также обратил внимание на то, что все страны, упоминаемые в различных версиях о заблокированных в Мариуполе иностранных военных, являются морскими державами.

В качестве таких стран Самойлов назвал Францию, США, Великобританию, ФРГ и Израиль.

«Они изучали или готовили действия либо своих украинских подчинённых, либо собственных вооруженных сил против Российской Федерации», — сказал политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.    