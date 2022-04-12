Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с российским лидером Владимиром Путиным события в городе Буча Киевской области и назвал их британской спецоперацией. Об этом он сообщил 12 апреля в ходе пресс-конференции на космодроме Восточный, передает РИА Новости

«Мы сегодня обсуждали их спецоперацию, психологическую спецоперацию, которую провели англичане… Вместе с российскими друзьями мы полностью — с первого до последнего часа — раскрыли эту гадкую мерзкую позицию Запада… Если вам нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки, на которых приехали в Бучу, ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы в этом плане поможем», — заявил Лукашенко. Бывший министр ДНР рассказал, почему Гостомель и Буча были оставлены © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Встреча президентов длилась почти три часа. В День космонавтики они посетили космодром и осмотрели ход работ. Кроме того, президенты пообщались с работниками «Восточного» и посетили стройплощадку командного пункта стартового комплекса «Ангары».

Президент России Владимир Путин выразил благодарность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов по Украине.