Россия вынуждена проводить спецоперацию ограниченными силами, так как необходимо обеспечить безопасность гражданских лиц и инфраструктуры Украины. Однако этих ресурсов всё равно хватит, чтобы довести спецоперацию до завершения, рассказал в интервью Украина.ру генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов

«Мы ведь еще даже не воевали по-настоящему. Это не война, если в одной руке у солдата автомат, а в другой — сухпаек для старушки, у которой сын или внук служит в войсках противника, говорит по-русски, но ненавидит нашу армию. Если начнется настоящая война, то и сил, и снарядов хватит. Если мы и дальше будем беречь себя, солдат, неприятеля и будущее на освобожденных территориях, то это усложняет вопрос», — сказал Мамонтов. «Должны были стать иудушками». Монтян о том, почему на самом деле началась спецоперация © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

России необходимо отыгрывать главную цель — Донецк, Луганск, практически освобожденный Херсон, добивать врага в Мариуполе и решать те задачи, которые были поставлены. Все ресурсы для этого есть, заключил эксперт.

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