«Мы ведь еще даже не воевали по-настоящему. Это не война, если в одной руке у солдата автомат, а в другой — сухпаек для старушки, у которой сын или внук служит в войсках противника, говорит по-русски, но ненавидит нашу армию. Если начнется настоящая война, то и сил, и снарядов хватит. Если мы и дальше будем беречь себя, солдат, неприятеля и будущее на освобожденных территориях, то это усложняет вопрос», — сказал Мамонтов.
России необходимо отыгрывать главную цель — Донецк, Луганск, практически освобожденный Херсон, добивать врага в Мариуполе и решать те задачи, которые были поставлены. Все ресурсы для этого есть, заключил эксперт.
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