Нет никаких оснований полагать, что Россия замедляет ход спецоперации на Украине, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Начинается вторая фаза спецоперации на Украине — спасение Донбасса, рассказал эксперт. Дудчак: спецоперация была необходимым превентивным ударом © коллаж Украина.Ру

«Операция идет своим ходом. Есть изменения в этой операции, потому что основное огневое воздействие происходит на востоке. Это главная цель второй фазы войсковой операции. Мы хотим ликвидировать опасность, которая постоянно угрожает жителям Донбасса. На остальных направлениях движение не останавливается. Просто там происходит ротация войск. Идет замена на более свежие подразделения, которые входят в курс дела», — сказал Леонков.

Также не следует забывать, что продолжается операция по освобождению Мариуполя. Осталась небольшая, но очень сложная часть городской застройки (морской порт, «Азовсталь» и центр города). Там есть еще высотки, объекты, за которые нужно бороться, и там есть еще мирные граждане, которых нужно спасти от террора со стороны противника, заключил собеседник издания.

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