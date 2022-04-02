Россия будет демонтировать Украину как государство, никакого мира с гарантиями от США и Турции быть не может, подчеркнул эксперт.
«Конечно, наше общественное мнение встревожено. Но Путин не может выйти и прямым текстом сказать, что мы ликвидируем Украину как государство. Нужно отделять слова от дел. По факту для нас ничего не меняется», — сказал Акопов.
Переговоры будут идти столько же, сколько идёт военная операция — они являются лишь дымовой завесой дипломатии для стран Запада, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.