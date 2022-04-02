Ряд экспертов выражал обеспокоенность ходом переговоров между Москвой и Киевом касательно спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. О том, возможно ли заключение невыгодного мира, рассказал в интервью Украина.ру обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Россия будет демонтировать Украину как государство, никакого мира с гарантиями от США и Турции быть не может, подчеркнул эксперт. Акопов рассказал, как Россия освободит Харьков © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Конечно, наше общественное мнение встревожено. Но Путин не может выйти и прямым текстом сказать, что мы ликвидируем Украину как государство. Нужно отделять слова от дел. По факту для нас ничего не меняется», — сказал Акопов.

Переговоры будут идти столько же, сколько идёт военная операция — они являются лишь дымовой завесой дипломатии для стран Запада, заключил собеседник издания.

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