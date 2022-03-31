Генеральный секретарь Независимого антикоррупционного комитета обороны Украины (НАКО) Олена Трегуб призвала международное сообщество предотвратить «выход в Чёрное море армянских атомных подлодок и авианосцев», сообщает Sputnik Армения 29 марта

Политолог Тигран Григорян в своём Twitter-аккаунте 29 марта написал ироничную заметку о том, что «согласно проверенным источникам», Армения «решила отправить свои авианосные корабли и атомные подлодки в Чёрное море для поддержки России». «Альтернативы нет!» Армения показала свою позицию в конфликте с Украиной

«Доброе утро, ребята. Согласно многочисленным достоверным источникам, Армения решила отправить свои авианосцы и атомные подводные лодки из озера Севан в Черное море с целью поддержки военных действий России на Украине», — написал Григорян.

В свою очередь, украинский эксперт Трегуб приняла данное заявление с полной серьёзностью, обвинив Запад в «одностороннем сдерживании» Украины и призвав международное сообщество предотвратить выход «армянского флота» на подмогу РФ.

Армения — страна на Южном Кавказе без выхода к морю, союзник России по ОДКБ и партнёр по ЕАЭС. В Армении располагается 102-я военная база Российской Федерации.