Политолог Тигран Григорян в своём Twitter-аккаунте 29 марта написал ироничную заметку о том, что «согласно проверенным источникам», Армения «решила отправить свои авианосные корабли и атомные подлодки в Чёрное море для поддержки России».
«Доброе утро, ребята. Согласно многочисленным достоверным источникам, Армения решила отправить свои авианосцы и атомные подводные лодки из озера Севан в Черное море с целью поддержки военных действий России на Украине», — написал Григорян.
В свою очередь, украинский эксперт Трегуб приняла данное заявление с полной серьёзностью, обвинив Запад в «одностороннем сдерживании» Украины и призвав международное сообщество предотвратить выход «армянского флота» на подмогу РФ.
Армения — страна на Южном Кавказе без выхода к морю, союзник России по ОДКБ и партнёр по ЕАЭС. В Армении располагается 102-я военная база Российской Федерации.