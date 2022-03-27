Украинские вооружённые формирования находятся под прямым контролем НАТО. Об этом в интервью Украина.ру рассказал писатель, публицист, член центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» Николай Стариков

Президент Украины Владимир Зеленский не контролирует ВСУ, уверен эксперт. От семи до тридцати: в Брюсселе прошли саммиты G7, ЕС и НАТО © REUTERS, Michael Kappeler

«Ну когда ему руководить армией? Что он в этом понимает? НАТО руководит действиями украинских вооруженных сил и нацбатальонов. НАТО вооружило, обучило, направило. НАТО направило туда людей в большом количестве… Мы на территории Украины столкнулись не с ВСУ, мы столкнулись с НАТО. Соответственно, руководят там натовские офицеры на поле боя, и натовские офицеры в штабах руководят», — сказал Стариков.

Все те, кто обучал украинских военнослужащих пользоваться «Джавелинами», NLAW, обучал тактику подразделения НАТО испытывать в бою, они остались на Украине и продолжают руководить процессом, подчеркнул эксперт.

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