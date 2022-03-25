В Москве российские спецслужбы задержали уроженца Харькова, который работал на Службу безопасности Украины под псевдонимом «Малыш». Об этом 25 марта сообщает Управление ФСБ по Москве и Московской области

«УФСБ России по городу Москве и Московской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", задержан уроженец города Харьков Рудась А.В., имеющий двойное гражданство Украины и Республики Польши», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рудась для осуществления шпионской деятельности прибыл в Подмосковье, а затем поступил в один из ведущих вузов России на факультет политологии. В Москве на известного российского журналиста Александра Чаленко напал украинский националист © РИА Новости, Владимир Трефилов

«По заданию СБУ Рудась собирал и передавал сведения в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России и являющихся противниками киевского режима», — сообщают в ФСБ.

Агент украинских спецслужб был задержан в российской столице при попытке получения данных военнослужащих, которые принимают участие в специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

Согласно открытым источникам, Рудась А.В. упоминается в списке абитуриентов магистратуры МГИМО 2019 года, он обучался на направлении «политология». В 2020 году он подавал заявку на участие в конкурсе на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук, реализуемые молодыми учеными под эгидой Российского фонда фундаментальных исследований и Экспертного института социальных исследований. Его проект назывался «Опыт организации протестного молодежного движения в Украине: акторы и технологии. Уроки для России».

Ранее в этот же день ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска, который хотел продать Украине закрытые сведения, которые могли быть использованы для осуществления диверсий.