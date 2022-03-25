Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 25 марта заявил, что во время такой ситуации, как военная спецоперация на Украине, нельзя проводить антигосударственную линию в России и критиковать страну, находясь за границей, передает РИА Новости

Медведев заверил, что РФ способна поставить на место «оборзевших недругов» © РИА Новости, Юлия Зырянова / Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что в истории России такие вещи случались, причем и в относительно недавний период.

«Когда люди уезжали за границу и начинали критиковать свое государство. Знаете, есть же такой еще культурный код, кстати, который разделяется почти во всех странах. Ты внутри страны можешь критиковать все что угодно, но если ты уехал за границу, то не очень правильно ругать свою страну», — отметил Медведев.

Он также объяснил, что не стоит критиковать страну во время спецоперации.

«Потому что там люди, которые сражаются с оружием в руках за твою страну, за твое будущее, за наше Отечество. И тем самым ты себя противопоставляешь этим людям, которые рискуют головой, по сути, жизни кладут за это», — резюмировал зампредседателя Совбеза.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.