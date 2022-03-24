Различные отрасли европейской промышленности сильно пострадали из-за антироссийских санкций. Москва снабжала их незаменимыми ресурсами, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

Экономика Европы, уже пострадавшая от коронавирусного кризиса, теперь страдает от инфляции и нехватки ресурсов, вызванных антироссийскими санкциями, подчеркнул эксперт. США и Евросоюз ужесточат санкции против России — Салливан © AP, Susan Walsh

«Вопрос лишь в том, насколько долго будет продолжаться этот обмен санкционными ударами и насколько сильно от этого пострадает экономика..Сельское хозяйство, металлургия, удобрения. Все предприятия в ЕС, на которых производятся азотные удобрения, в прошлом году уже остановились…Опять же, металлургия очень энергозатратна, в Европе себестоимость производства очень выросла», — сказал Юшков.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.

Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. Как отмечали в пресс-службе ведомства, главная цель нововведений — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления. Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ.

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