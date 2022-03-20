Президент Украины Владимир Зеленский больше всего хочет трудоустроиться после потери им высокого поста в ходе российской спецоперации по денацификации Украины. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политический аналитик Евгений Сатановский

Ранее Владимир Зеленский во время своего выступления перед Конгрессом США по видеосвязи заявил, что Украина переживает то же самое, что пережила Америка во время Перл-Харбора и теракта 11 сентября. Что будет с Украиной? В чем Зеленский отстает от Путина

«Что касается пассажей Зеленского про Перл-Харбор и 11 сентября, то после функционирования в качестве президента Украины ему надо будет трудоустраиваться так же, как и Саакашвили. Саакашвили в свое время трудоустроили на Украине. Вполне возможно, что Зеленского трудоустроят в другой несчастной стране. Поэтому он отыгрывает свои пассажи», — сказал Сатановский.

Обращать внимание на человека, который делает всё возможное, чтобы его не забыли зарубежные кураторы, не имеет смысла, заключил Сатановский.

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