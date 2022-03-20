Ранее Владимир Зеленский во время своего выступления перед Конгрессом США по видеосвязи заявил, что Украина переживает то же самое, что пережила Америка во время Перл-Харбора и теракта 11 сентября.
«Что касается пассажей Зеленского про Перл-Харбор и 11 сентября, то после функционирования в качестве президента Украины ему надо будет трудоустраиваться так же, как и Саакашвили. Саакашвили в свое время трудоустроили на Украине. Вполне возможно, что Зеленского трудоустроят в другой несчастной стране. Поэтому он отыгрывает свои пассажи», — сказал Сатановский.
Обращать внимание на человека, который делает всё возможное, чтобы его не забыли зарубежные кураторы, не имеет смысла, заключил Сатановский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.