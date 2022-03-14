Закрытие странами Запада российского бизнеса за рубежом превратило все взятые ими обязательства в мусор, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 марта

«Ненормально то, как они делают (Запад — ред.) силовым образом, закрывая бизнес наш и у нас в стране (свой) в том числе. Ну, так вот, по поводу панических настроений всех тех людей в Instagram и других соцсетях, (которые) уже окрепли и считали, что это вот навсегда. Во-первых, нужно теперь им (людям — ред.) понять, слово "навсегда" применительно к тому, что гарантировано правительством США, не работает. Они просто превратили в мусор все свои обязательства», — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1". В Швейцарии раскрыли, чем европейцам придётся заплатить за отказ от российского газа и нефти © CC0, Pixabay

После того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины, на Западе ввели санкции в отношении РФ.

В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов российской экономики.

Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с РФ.

Москва пообещала ответить зеркально. Правительством принимаются все меры для эффективной защиты российской экономики.