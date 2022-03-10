Информация о том, что экс-министр погиб во время артиллерийского обстрела в Харькове, была ранее опубликована одним из Telegram-каналов, подробно освещающих события на Украине.
«Я вместе с многими украинцами здесь, в Киеве, и хрен вам!» — сказал Аваков.
Пожалуй, это единственные слова бывшего главы МВД Украины в ролике, которые не сдобрены крепким русским матом. В кадре Аваков обвинил российские СМИ в дезинформации по поводу своей гибели и пообещал сокрушительную победу Украины.
Аваков занимал пост министра внутренних дел Украины в 2014-2021 годах. Против него следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статьям «Организация убийства», «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», «Похищение человека» и некоторым другим.
Известно о тесных связях экс-министра с украинскими ультраправыми группировками и движениями, в частности, неонацистским вооруженным формированием «Азов».