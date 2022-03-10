Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков жив и находится в Киеве. Обо этом он сам сообщил 10 марта в видеообращении, которое разместил в Instagram

Информация о том, что экс-министр погиб во время артиллерийского обстрела в Харькове, была ранее опубликована одним из Telegram-каналов, подробно освещающих события на Украине.

«Я вместе с многими украинцами здесь, в Киеве, и хрен вам!» — сказал Аваков.

Пожалуй, это единственные слова бывшего главы МВД Украины в ролике, которые не сдобрены крепким русским матом. В кадре Аваков обвинил российские СМИ в дезинформации по поводу своей гибели и пообещал сокрушительную победу Украины.

Саакашвили заявил о прекращении голодовки © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Известно о тесных связях экс-министра с украинскими ультраправыми группировками и движениями, в частности, неонацистским вооруженным формированием «Азов».