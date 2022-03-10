Спикер кнессета Израиля Микки Леви не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к парламентариям страны по поводу российской спецоперации, отказавшись собирать для этого специальное заседание. Об этом 9 марта сообщил портал Axios со ссылкой на трех израильских чиновников

«Мерзкий Израиль». Украинские власти критикуют позицию Тель-Авива © РИА Новости, Михаил Маркив / Перейти в фотобанк

Спикер кнессета в письменном ответе послу заявил, что для него «было бы честью» организовать выступление Зеленского, но, сославшись на перерыв в заседаниях и «отсутствие многих членов кнессета в здании», предложил провести Киеву лишь частное общение украинского лидера с депутатами через Zoom.

Перед тем как ответить представителю Киева, Леви проконсультировался с МИД Израиля. Дипломаты заверили спикера, что в ведомстве не возражают против такого вида контакта Зеленского с израильскими депутатами.

«Украинцы были сильно разочарованы ответом и не были заинтересованы в частном звонке через Zoom», — приводит издание слова неназванного израильского чиновника.

Посол Украины отказался комментировать эту ситуацию порталу.

Портал указывает, что глава Украины пытается заручиться поддержкой для противодействия российской спецоперации, но звонок через Zoom представлял для него намного меньше возможностей.

После публикаций в прессе Леви объяснил случившееся планами ремонта здания кнессета на следующей неделе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.