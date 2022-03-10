«Что касается ракет Patriot, да, это временное развертывание в Польше… Они уже были размещены в Германии, и я подозреваю, что в должное время они туда вернутся», — заявил официальный представитель Пентагона.
Ранее в американском военном ведомстве объявили о переброске в Польшу двух батарей Patriot по приглашению Варшавы на фоне событий на Украине.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.