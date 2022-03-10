Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США размещают батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше на временной основе, и собираются "в должное время" вернуть их в Германию. Об этом Кирби заявил 10 марта, передаёт РИА Новости

«Что касается ракет Patriot, да, это временное развертывание в Польше… Они уже были размещены в Германии, и я подозреваю, что в должное время они туда вернутся», — заявил официальный представитель Пентагона. В Пентагоне не поддержали идею передачи Украине польских боевых самолётов © CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /

Ранее в американском военном ведомстве объявили о переброске в Польшу двух батарей Patriot по приглашению Варшавы на фоне событий на Украине.

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