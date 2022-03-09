В пояснении агентства говорится, что на протяжении последних 8 лет Общественная палата РФ, Фонд исследования проблем демократии и Московское бюро по правам человека следили за ситуацией на Украине, фиксируя в том числе военные преступления украинских неонацистов и массовые нарушения прав человека.
Эту информацию неоднократно передавали в ООН и озвучивали на других международных площадках, однако, количество преступлений только увеличивалось, поэтому было принято решение о создании Международного общественного трибунала по Украине.
Известно, что в его состав войдут директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, общественный деятель из США Елена Брэнсон, журналист из Канады Ева Барлет, писатель, соавтор книги «Расстрелянное детство Донбасса» Анна Сорока, юрист из Франции Карин Бечет-Головко, французский журналист Николя Шаррас и другие.