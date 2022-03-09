По инициативе российских и зарубежных общественных деятелей и журналистов было принято решение о создании Международного общественного трибунала по Украине. Его создание 9 марта анонсировал пресс-центр МИА «Россия сегодня»

Без наград и лицензии: на Украине хотят наказать Тимощука © РИА Новости, Игорь Руссак / Перейти в фотобанк

Эту информацию неоднократно передавали в ООН и озвучивали на других международных площадках, однако, количество преступлений только увеличивалось, поэтому было принято решение о создании Международного общественного трибунала по Украине.

Известно, что в его состав войдут директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, общественный деятель из США Елена Брэнсон, журналист из Канады Ева Барлет, писатель, соавтор книги «Расстрелянное детство Донбасса» Анна Сорока, юрист из Франции Карин Бечет-Головко, французский журналист Николя Шаррас и другие.