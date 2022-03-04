Денацификация Украины будет долгой и серьезной работой, которую прежде всего должен сделать сам украинский народ, освободившись от нынешнего неонацистского режима. Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, передает 4 марта РИА Новости

Небензя: демилитаризация и денацификация Украины скоро будут выполнены © РИА Новости, Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк Дмитрий Песков сказал, что Россия не собирается проводить выборы на Украине после окончания специальной военной операции», — сказал Долгов.

Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать эту страну, не хочет создавать угрозу ее суверенитету.

«Мы собираемся создать условия для восстановления суверенитета Украины. Вот в чем задача, в том числе. Мы надеемся, что Украина будет дружественной нам. Но и свободной от идеологии нацизма», — отметил сенатор.

По его словам, денацификация — это не только не только освобождение от символики или запрет символики.

«Это все само собой, но чтобы основная масса населения поняла, что Бандера — это нацистский преступник, и иже с ним тоже. Вот когда вот это понимание придет, тогда процесс денацификации будет в основном закончен» — сказал Долгов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.