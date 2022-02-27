«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все суда, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза», — заявила глава ЕК.
Запрет будет касаться всех самолётов, включая частные, пояснила фон дер Ляйен.
Утром 24 февраля по указу президента Владимира Путина Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это страны Запада инициировали новый пакет санкций против Москвы.
Ограничения затронули ряд крупнейших российских банков и сектора экономики страны, ограничительные меры были введены против первых лиц государства, часть европейских стран закрыла для РФ свое воздушное пространство, а представители соцсетей и крупных интернет-площадок заявили, что ограничат Россию в использовании своих продуктов.