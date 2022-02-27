В Евросоюзе приняли решение полностью закрыть воздушное пространство для российских самолётов. Об этом 27 февраля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все суда, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза», — заявила глава ЕК. Крупнейший в мире самолёт-транспортник Ан-225 «Мрия» уничтожен на Украине © РИА Новости, Ирина Александрова / Перейти в фотобанк

Запрет будет касаться всех самолётов, включая частные, пояснила фон дер Ляйен.

Утром 24 февраля по указу президента Владимира Путина Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это страны Запада инициировали новый пакет санкций против Москвы.

Ограничения затронули ряд крупнейших российских банков и сектора экономики страны, ограничительные меры были введены против первых лиц государства, часть европейских стран закрыла для РФ свое воздушное пространство, а представители соцсетей и крупных интернет-площадок заявили, что ограничат Россию в использовании своих продуктов.