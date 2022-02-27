Бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» и экс-депутат Верховной Рады Семен Семенченко был отпущен из СИЗО. Об этом он сам сообщил 26 февраля в своих соцсетях

Семенченко возглавлял добробат «Донбасс» с 2014 года после начала конфликта в Донбассе. Затем он стал депутатом Рады предыдущего созыва. В прошлом году против Семенченко было возбуждено уголовное дело. Экс-парламентария обвиняли в создании частной военной компании, также он проходит подозреваемым по делу об обстреле здания телеканала «112. Украина» летом 2019 года. Ему была вынесена мера пресечения в виде содержания под стражей. В последний раз она продлевалась судом в начале февраля этого года. Уже не герой-патриот. За что сидит Семён Семенченко © коллаж Украина.Ру

«Я на свободе. <…> В ближайшее время я напишу заявление о вступлении в ряды сил обороны Украины», — написал Семенченко.

Он уточнил, что будет организовывать штурмовой отряд на базе одной из воинских частей, куда призвал вступать всех «отчаянных» украинцев.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.