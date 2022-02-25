Российская спецоперация на Украине была необходима, она стала ответом на действия ВСУ, которые фактически начали штурм республик ЛНР и ДРН. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

«То, что происходит сейчас, — это ни в коем случае не война. Это специальная антитеррористическая реакция, которая направлена на купирование угроз террористического и диверсионного характера в отношении живущих в ДНР/ЛНР граждан РФ и самой России.

Потому что у российских границ де-факто существовали базы и аэродромы НАТО, а также инфраструктура для базирования кораблей НАТО и для подготовки диверсионных групп», — сказал эксперт.

В частности, добавил он, речь идет о 73 отдельном центре морских операций в Очакове, а также о предоставлении аэродромов стратегическим бомбардировщикам НАТО, которые на своих бортах могли иметь ядерные авиабомбы.

В настоящее время, уточнил Ераносян, перекрыто побережье Азовского моря с помощью Черноморского флота, куда российские артиллерийские и ракетные катера направились для демилитаризации.

«Поэтому операция была необходима, причем она была не упреждающей, а началась в ответ на провокационные действия на севере Луганской области, когда через реку Северский Донец перешли две украинские диверсионные группы в размере 140 человек. Фактически это было начало штурма со стороны ВСУ», — сказал эксперт.

Полностью интервью с Владимиром Ераносяном можно прочитать здесь.

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Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

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