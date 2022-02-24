В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что на утро 24 февраля известно о 8 погибших 10 раненых, часть военных пропала без вести

Ведомство рапортует о том, что в городе Подольск в Одесской области в ВЧ 0173 произошли бомбардировки: 6 погибших, 7 раненых, 19 без пропали без вести.

В городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела 1 человек погиб, 2 ранены.

В Кривом Роге Днепропетровской области, по сообщению ведомства, произошли 3 удара по составам 17 танковых БР, которые задели мост через реку Ингулец.

Кроме того, советник МВД Украины Антон Геращенко заявил, что 1 человек убит, еще 1 ранен после обстрела в Броварах Киевской области.

На Украине опровергли взятие Счастья ополченцами © пресс-служба "Нородного фронта" Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.