Украинские силовики 23 февраля ведут массированный обстрел населенных пунктов ДНР из минометов калибром 120 миллиметров, запрещенным минскими соглашениями, сообщили в Telegram-канале СЦКК ДНР

С 10:00 до 12:00 23 февраля ВСУ обстреляли Саханку, Докучаевск, Стылу и Ясное, Луганское, Ленинское.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), обстрел ведется с применением мин калибром 120 миллиметров, запрещенным Минскими соглашениями. Крах государственности: Погребинский объяснил, почему Киеву теперь гораздо опаснее обстреливать ДНР и ЛНР © скриншот видео Первый канал

Ранее, 17 февраля, в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов с украинской стороны и заявили, что Киев планирует наступление. Из ЛНР с вечера 18 февраля выехало в Россию 49 тыс. жителей.

Ранее, на фоне эскалации в Донбассе и невыполнения Киевом Минских соглашений, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР. Он подчеркнул, что страны Запада игнорируют происходящее в Донбассе и никак не реагируют на развязываемую Киевом агрессию против мирных жителей.