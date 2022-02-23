С 10:00 до 12:00 23 февраля ВСУ обстреляли Саханку, Докучаевск, Стылу и Ясное, Луганское, Ленинское.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), обстрел ведется с применением мин калибром 120 миллиметров, запрещенным Минскими соглашениями.
Ранее, 17 февраля, в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов с украинской стороны и заявили, что Киев планирует наступление. Из ЛНР с вечера 18 февраля выехало в Россию 49 тыс. жителей.
Ранее, на фоне эскалации в Донбассе и невыполнения Киевом Минских соглашений, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР. Он подчеркнул, что страны Запада игнорируют происходящее в Донбассе и никак не реагируют на развязываемую Киевом агрессию против мирных жителей.