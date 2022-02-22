Трансформатор Луганской теплоэлектростанции (ТЭС) в г. Счастье Луганской области загорелся из-за попадания снаряда во время обстрела, заявила 22 февраля Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

«22 февраля в 12:34 (13:34 мск — ред.) в г. Счастье в результате обстрела с временно неподконтрольной территории произошло попадание снаряда в трансформатор на территории ТЭС с последующим возгоранием, разливом смазки и опрокидыванием огня на соседний трансформатор. К месту пожара направляются пожарно-спасательные подразделения», — сообщили в ГСЧС Украины.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) предложила признать обстрел г.Счастье и повреждение Луганской теплоэлектростанции чрезвычайной ситуацией государственного уровня. ООН раскритиковала решение РФ принести мир в Донбасс © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ранее, 21 февраля, работа Луганской ТЭС была прекращена из-за повреждения обстрелами линии электропередачи. Из-за этого повреждения ТЭС остановлена подача тепла, воды и работа канализации.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. ДНР и ЛНР обвинили украинскую сторону в массированных обстрелах населенных пунктов. Снаряды разрушают дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.

Из-за обстрела 21 февраля была повреждена и осталась без электричества Донецкая фильтровальная станция в Ясиноватском районе, снабжающая водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. В Александровске при обстреле со стороны ВСУ 21 февраля получил повреждения газопровод.