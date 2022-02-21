Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности несмотря на то, что президент США Джо Байден назвал решение Зеленского участвовать в конференции не самым мудрым выбором. Это прокомментировал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью Украина.ру

В своём выступлении на Мюнхенской конференции Зеленский отметил, что Украина в четвертый раз будет созывать гарантов Будапештского меморандума на саммит. Что это было? Зеленский в Мюнхене показал, чего хочет лично для себя в будущем © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а державы-гаранты обязались обеспечить Украине безопасность.

Зеленский заявил, что Украина готова считать договор аннулированным, если саммит не состоится.

«Если он не состоится или Киеву не предоставят гарантии безопасности, он будет признан Киевом недействительным вместе с пунктами, подписанными в 1994 году. А это уже вопрос не только Киева. Если Будапештский меморандум покажет, что гарантии ядерных держав не стоят бумаги, на которой он был подписан, то о чем тогда говорить с Ираном и Северной Кореей? А это уже вопрос глобальный», — сказал Золотарёв.

В Вашингтоне серьёзно огорчены шагами Зеленского, и такая "импровизация" поставила американцев в неудобное положение. Именно поэтому Байден пытался предотвратить поездку Зеленского в Мюнхен, заключил собеседник издания.

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