Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации, опубликованном 14 февраля в Facebook, призвал всех чиновников, покинувших страну или имеющих такие планы, вернуться обратно в течение суток

Телеканал CNN поменял свою позицию о «российском вторжении» © Сommons.wikimedia/Jack Piranha/Jymlii Manzo

«Вам народ Украины доверил не только управлять государством, а и защищать его, это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами, с украинским народом», — заявил он.

По словам украинского лидера, он предлагает госслужащим «в течение 24 часов вернуться на родину» и «встать плечом к плечу с украинской армией, с нашей дипломатией, с нашим народом».

В этом же обращении Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. Глава государства подписал указ «О неотложных мерах по консолидации украинского общества», в котором поручил 16 февраля поднять государственный флаг на домах и сооружениях по всей стране, а в 10:00 исполнить государственный гимн.