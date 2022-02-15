Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поддержит санкции США против РФ, что многие восприняли как намек на скорый отказ от «Северного потока-2». Не стоит ли России отказываться от таких неблагонадежных покупателей газа, в интервью изданию Украина.ру ответил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов

Посол в Британии: Украина может отказаться от вступления в НАТО © radiosvoboda.org

В частности, совсем недавно был подписан новый контракт с Китаем на поставку 10 млрд. кубометров голубого топлива. С одной стороны, уточнил эксперт, цифра эта не столь значительна, с другой — это больше, чем потребляют российского газа Венгрия или Польша. Однако рынок и этих стран не так мал, чтобы отказываться от него по политическим мотивам, уверен Симонов.

«Я не сторонник таких идей, когда говорят: давайте уже плюнем, сколько можно мучиться. И что? Давайте плюнем, уберем рынок, куда мы продаем 180-200 миллиардов кубов. Почему мы должны его убирать.

Это борьба, конкурентная война. От нас этого ждут. Соединенные Штаты ждут, что мы плюнем и скажем: «Да ну вас, не будем торговать». Мы должны бороться за этот рынок, уважая себя. Мы это делаем.

Поэтому не надо нам радикализма. Экономика все равно победит, даже европейским радикальным политикам сейчас нужно объяснять избирателям, почему столько стоит коммуналка, газ, электричество, бензин, наконец. И это, кстати, будет непростой диалог», — констатировал эксперт.

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