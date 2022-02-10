Агентство Bloomberg сообщило 9 февраля, что сенаторы Конгресса США не могут прийти к консенсусу по законопроекту, который должен ввести санкции против России в случае вторжения на Украину

Отмечается, что 9 февраля палата представителей США ушла на каникулы, поэтому голосование по законопроекту о санкциях состоится не ранее 28 февраля.

Помимо этого, по данным издания, демократы и республиканцы не могут договориться по самим антироссийским санкциям. Республиканцы настаивают на превентивном введении санкций, а демократы выступают против этой меры. США выступают против санкций в отношении «Северного потока -2» - Псаки © voicesevas.ru / voicesevas.ru / Перейти в фотобанк

Издание приводит заявление лидера республиканского меньшинства в сенате США Митча Макконнелла. Он выразил мнение, что санкционный проект не удержит Россию от «вторжения».

Ранее группа демократов во главе с председателем сенатского комитета по иностранным делам Робертом Менендесом внесла в Сенат законопроект о санкциях против руководства РФ в случае эскалации кризиса на Украине. Согласно документу, рестрикции также могут затронуть проект российского газопровода «Северный поток-2».

Также президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц пообещали России быстрый и скоординированный ответ в случае вторжения на Украину. Байден, в частности, пригрозил, что в таком случае «Северный поток-2» перестанет существовать.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.