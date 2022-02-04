Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что для него «не имеет значения место» переговоров с Россией, передает 3 февраля rbc.ua

Не провоцировать, а врать: генерал СБУ объяснил, что должен делать Зеленский ради встречи с Путиным © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

При этом официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын уже сообщал, что Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной.

В конце января Зеленский отверг предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможности встречи с российским главой Владимиром Путиным в Сочи. Он высказал непонимание такого предложения, назвав его неправильным и безрезультативным.