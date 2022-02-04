«Неважно, где именно поставить точку в войне, — важно, чтобы все искренне были к этому готовы», — сказал лидер Украины.
При этом официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын уже сообщал, что Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной.
В конце января Зеленский отверг предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможности встречи с российским главой Владимиром Путиным в Сочи. Он высказал непонимание такого предложения, назвав его неправильным и безрезультативным.