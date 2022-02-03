МИД Белоруссии заявил решительный протест Киеву из-за запуска украинского беспилотника на территорию страны. Об этом сообщает 3 февраля агентство БЕЛТА

В сообщении говорится, что посол Украины Игорь Кизим был вызван в министерство иностранных дел страны.

«Дипломату был заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси», — указывается в сообщении БЕЛТА.

Как рассказывается далее, 24 января специалисты Вооружённых сил Белоруссии обнаружили и принудили к посадке на территории страны украинский дрон, ранее незаконно пересёкший государственную границу страны.

«На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский. До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем», — указали в белорусском внешнеполитическом ведостве.

В этот же день же МИД Украины опроверг заявление властей Белоруссии. «Чужая игра»: Михеев рассказал, как Украина потеряла Белоруссию © sb.by

Его представитель Олег Николенко утверждал, что Киев не запускал БПЛА на белорусскую территорию.

«Очередная провокация властей в Беларуси…. Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России», — написал Николенко в своём Twitter.