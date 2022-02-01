Члены украинского неонацистского вооружённого формирования «Азов» испытывают ненависть к России, однако часто говорят по-русски. Об этом рассказывается в опубликованном 1 февраля репортаже испанской газеты El Mundo

Автор репортажа «"Щенки" батальона "Азов"» рассказал о занятиях по военной подготовке, на которых под руководством ветеранов т.н. АТО в Донбассе обучаются сотни юношей и девушек.

«На церемониях под открытым небом, эстетика которых напоминает Германию 30-х годов, они приносят клятвы — "очистить улицы от пьяниц, торговцев и незаконных игорных заведений"», — отмечает испанский журналист.

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«Несмотря на ненависть к Владимиру Путину и России, часто можно услышать, как они [члены «Азова»] говорят друг с другом по-русски», — отмечается в статье.

Полк Нацгвардии Украины «Азов» (входящий в состав МВД Украины) принимал участие в гражданской войне в Донбассе. Это соединение было признано конгрессом США неонацистским, финансирование его обучения и вооружения за счет американского госбюджета запрещено.