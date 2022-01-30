Локальный конфликт между Таджикистаном и Киргизией разжигается за счёт роли контрабандистов наркотиков и в интересах внешних игроков, заявил эксперт.
«Безусловно, конфликты разжигаются за счет роли криминалитета, который использует борьбу за границей в интересах борьбы за контрабанду, прежде всего, за контрабанду наркотиков. Кроме того, к сожалению, в разжигании конфликта принимают участие внешние игроки…Именно они сейчас создают в Кыргызстане ощущение того, что ОДКБ должен принудить Таджикистан к уступкам, а раз он отказывается, то нам не нужен ОДКБ», — сказал Мендкович.
Позиция ОДКБ и России в конфликте очень проста: Москва неоднократно заявляла, что стороны готовы стать арбитрами и обеспечить наблюдательную миссию на границе, но не будут принуждать одну из сторон к односторонним уступкам, подчеркнул эксперт.
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