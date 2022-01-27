«Нагнетание США нужно для того, чтобы прикрыть бездеятельность власти из-за высокой инфляции и плохой экономики, то есть внутренние проблемы… Я очень сильно боюсь провокации. Она откуда сейчас идет? От тех, кто нам дает оружие. То есть так называемые западные партнеры. А для чего? Оно будет неэффективно в той войне, которая, не дай бог, может быть. Это оружие эффективно для того, чтобы создать провокацию и потом это использовать в наших городах», — заявил он.
Кроме того, по словам дипломата, проведенная в США социология показала, что лишь 30% американцев поддерживают участие своих граждан в гипотетической войне на Украине. Он подчеркнул, что эти данные являются лишним доказательством того, что американцы за Украину воевать не будут.
Ранее Телиженко также выразил мысль, что Байден убежден, что ему выгодна эскалация конфликта вокруг Украины, чтобы отвести внимание от внутренних проблем и повысить свой рейтинг.