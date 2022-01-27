США дают Украине оружие, чтобы провоцировать беспокойство и искусственно подогревать ситуацию. Такое мнение 26 января выразил дипломат, бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко в эфире телеканала UkrLive

«Поставки летального оружия набирают обороты»: меч Сагайдачного везут в Киев © Дивись.info

Кроме того, по словам дипломата, проведенная в США социология показала, что лишь 30% американцев поддерживают участие своих граждан в гипотетической войне на Украине. Он подчеркнул, что эти данные являются лишним доказательством того, что американцы за Украину воевать не будут.

Ранее Телиженко также выразил мысль, что Байден убежден, что ему выгодна эскалация конфликта вокруг Украины, чтобы отвести внимание от внутренних проблем и повысить свой рейтинг.