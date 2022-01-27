Депутат Верховной Рады Илья Кива на днях в своем Telegram раскрыл планы Запада устроить кровопролитную войну и ад на Украине, в котором люди будут «гореть заживо»

Кива предложил объединить Россию и Украину © Facebook, Илья Кива

Кива добавил, что это оружие не решит вопрос укрепления обороноспособности Украины, но станет провокацией. Депутат предсказал серьезные жертвы среди мирного населения.

«Не американский солдат и не английский спецназовец погибать в Украине не будет, эту миссию они предоставили нам и нашим детям. На нашей земле готовится ад, и мы украинцы будем в нем гореть заживо. Посмотрите в глаза своему ребенку и задайте себе вопрос: за что марионеточная власть наших детей приговаривает к смерти?», — заключил политик.

Накануне США анонсировали поставку новой партии оружия на Украину. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военная помощь поступит в страну в ближайшее время. Он добавил, что американская сторона в 2021 году поставила Украине больше военной помощи, чем в любой прошедший год.